Vendas do varejo crescem 1% em novembro e têm melhor sequência do ano, aponta IBGE

O comércio varejista brasileiro registrou crescimento de 1,0% no volume de vendas em novembro de 2025 na comparação com outubro, mantendo uma trajetória positiva iniciada no mês anterior, quando o setor avançou 0,5%. Os dados constam da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (15/1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o índice de média móvel trimestral do varejo alcançou alta de 0,5% no trimestre encerrado em novembro, sinalizando uma recuperação mais consistente após meses de oscilação. Segundo o gerente da PMC, Cristiano Santos, trata-se do segundo mês consecutivo de avanço acima da faixa considerada de estabilidade, algo que não ocorria desde o início do ano.

“Naquele momento (começo de 2025), fevereiro e março subiram acima do que chamamos de estabilidade (entre -0,5% e 0,5%). Lá, no entanto, os valores tinham sido 0,5% e 0,7%. Agora, outubro e novembro cresceram 0,5% e 1,0%, respectivamente”, afirmou.

Black Friday impulsiona setores

O avanço de novembro foi disseminado entre as atividades do varejo. Sete dos oito segmentos pesquisados apresentaram crescimento no período, com destaque para Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que subiram 4,1%, e Móveis e eletrodomésticos, com alta de 2,3%. Também tiveram desempenho positivo os setores de Artigos farmacêuticos (2,2%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,0%), Livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%), Hiper e supermercados (1,0%) e Combustíveis e lubrificantes (0,6%).

A única retração foi registrada em Tecidos, vestuário e calçados, que recuaram 0,8%. Para Cristiano Santos, o calendário promocional teve papel relevante no resultado do mês. “Em novembro teve a Black Friday, que ajudou a dar um perfil mais distribuído ao crescimento setorial. Além disso, os setores que mais cresceram nessa passagem foram de Equipamentos para escritório, informática e comunicação e Móveis e eletrodomésticos, típicos das promoções de itens como celulares, computadores, móveis, entre outros”, explicou.

Varejo ampliado avança menos

No conceito de varejo ampliado, que inclui veículos, motos e material de construção, o crescimento foi mais moderado. O setor avançou 0,7% em novembro frente a outubro, com alta de 0,8% em Material de construção. Já Veículos e motos, partes e peças recuaram 0,2% no período.

“O varejo ampliado teve um crescimento mais modesto, de 0,7%, muito por conta do desempenho de veículos, motos, partes e peças, que vem no campo negativo e devolve uma alta forte em outubro”, avaliou o gerente da pesquisa.

Na comparação com novembro de 2024, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 1,3%, com resultados positivos em cinco das oito atividades. O maior destaque ficou novamente com Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que avançaram 9,9%. Também cresceram Artigos farmacêuticos (7,2%), Livros e papelaria (5,9%), Móveis e eletrodomésticos (5,2%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,7%).

Por outro lado, houve queda em Tecidos, vestuário e calçados (-4,0%), Combustíveis e lubrificantes (-1,3%) e Hiper e supermercados (-0,1%). No varejo ampliado, os recuos ficaram concentrados em Veículos e motos, partes e peças (-5,8%) e Material de construção (-3,0%), enquanto o Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo cresceu 0,9%.