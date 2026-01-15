Volume maior de estrangeiros deve impulsionar turismo na alta temporada, diz CNC

Entre janeiro e outubro de 2025, o país recebeu 7,68 milhões de visitantes vindos do exterior - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O aumento do número de estrangeiros que devem visitar o Brasil até o próximo mês de fevereiro deve impulsionar o volume de recursos com o turismo nesta alta temporada. Uma estimativa feita pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta que no período entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026 o faturamento do setor deve chegar a R$ 218,77 bilhões, o que indicaria um recorde para o período em toda a série histórica.

O montante, de acordo com a própria CNC, representa um crescimento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2025. A projeção mais forte é resultado do aumento expressivo de 42,2% na chegada de visitantes estrangeiros ao Brasil entre janeiro e outubro. Nesses 10 meses em análise, o país recebeu 7,68 milhões de visitantes vindos do exterior.

A maior parte dos turistas de outras nacionalidades vieram da Argentina, que respondeu por 2,94 milhões, ao todo. Em segundo lugar, figura o Chile, com 662 mil, seguido pelos Estados Unidos (614 mil). O top 3, somado, representa 55% do total de estrangeiros que visitaram o Brasil nesse período.

Os gastos desses turistas alcançaram US$ 6,04 bilhões até setembro, o que representa uma alta de 11,7% em relação ao ano anterior. A queda do preço médio das passagens aéreas (-14,4%) nos 10 primeiros meses de 2024 também explica o movimento maior de estrangeiros no país, além do recuo de 1,8% das passagens de ônibus interestaduais.

Para o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, o desemprego menor e a inflação em desaceleração abrem espaço no orçamento do brasileiro para gastos com lazer. “Isso faz girar a roda da economia no setor do turismo, revertendo as viagens em receita para empreendimentos de diversos segmentos”, avalia o especialista.

Para se ter dimensão do período de alta temporada para o turismo, a CNC destaca que quase metade (44%) de toda a receita anual do setor vem apenas desses três meses — entre dezembro e fevereiro. Ainda na projeção da entidade, o mercado de trabalho deve ser aquecido durante o período, com a previsão de abertura de 87,6 mil postos de trabalho formal temporário, que representa o maior volume desde o verão de 2014, mesmo ano em que o país recebeu a Copa do Mundo.

