Reag prestava serviços ao Master antes de liquidação extrajudicial

A Reag Trust, que passou a operar recentemente sob o nome de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., era uma das prestadoras de serviço do Banco Master. Com a decisão expedida pelo Banco Central nesta quinta-feira (15/1), ambas as empresas estão sob liquidação extrajudicial.
A empresa que sofreu liquidação nesta quinta-feira é um dos braços da Reag Investimentos, considerada uma das maiores independentes do país, e com patrimônio estimado de R$ 299 bilhões. Ela foi um dos principais alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025.
De acordo com as investigações da Receita, à época, fundos sob sua gestão teriam sido utilizados para blindagem patrimonial e aquisição de ativos estratégicos, como usinas de etanol e distribuidoras.
Em um artigo de opinião escrito pelo Banco Master e publicado pelo Correio no último mês de agosto, a instituição explica que a atuação da Reag se restringe apenas à gestão e administração de fundos, da mesma forma como ocorre com outras gestoras que prestam ao banco o mesmo tipo de serviço. De acordo com o Master, essa relação seria “estritamente operacional”, como ocorre com diversas outras instituições do mercado.
“O Banco Master é apenas um entre centenas de clientes da Reag, que é uma das maiores do país, não tendo qualquer participação na sua gestão, estrutura societária ou decisões internas”, defendeu, em artigo, a instituição de Daniel Vorcaro, antes do Banco Central determinar também a liquidação extrajudicial, no mês de novembro.
A Operação Carbono Oculto foi uma das maiores da história do país e mirou a participação do crime organizado em fraudes bilionárias no setor de combustíveis. As investigações apontaram esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro, com a participação de fintechs e fundos de investimento controlados por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
