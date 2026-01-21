Galípolo se reúne com vice do TCU para discutir caso do Banco Master

Presidente do BC tem articulado junto a ministros do TCU para garantir lisura das decisões da autoridade monetária - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, se encontra nesta quarta-feira (21/1) com o vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira, para tratar do processo da Corte de Contas sobre a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A reunião está agendada para as 11h, conforme a agenda oficial de Galípolo.

Jorge Oliveira assumiu a relatoria do processo sigiloso do TCU que acompanha a compra do Master pelo BRB, anteriormente conduzido por Jonathan de Jesus.

Em setembro do ano passado, Jonathan determinou sigilo sobre os documentos e impediu o acesso do Banco Central às informações do caso. Ele também foi o relator do processo que questionou a liquidação do Master pelo BC.

O encontro deve traçar os próximos passos do processo sob a relatoria de Oliveira. Galípolo tem articulado junto a ministros do TCU para garantir que as decisões do Banco Central, incluindo a proibição da compra do Master pelo BRB em setembro e a liquidação do banco em novembro, permaneçam intactas.