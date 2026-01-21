InícioEconomia
Banco Central

Galípolo se reúne com vice do TCU para discutir caso do Banco Master

Encontro deve definir próximos passos do processo sigiloso sobre compra do Master pelo BRB, enquanto presidente do BC busca manter intactas decisões sobre liquidação

Presidente do BC tem articulado junto a ministros do TCU para garantir lisura das decisões da autoridade monetária - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, se encontra nesta quarta-feira (21/1) com o vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira, para tratar do processo da Corte de Contas sobre a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A reunião está agendada para as 11h, conforme a agenda oficial de Galípolo.

Jorge Oliveira assumiu a relatoria do processo sigiloso do TCU que acompanha a compra do Master pelo BRB, anteriormente conduzido por Jonathan de Jesus.

Em setembro do ano passado, Jonathan determinou sigilo sobre os documentos e impediu o acesso do Banco Central às informações do caso. Ele também foi o relator do processo que questionou a liquidação do Master pelo BC.

O encontro deve traçar os próximos passos do processo sob a relatoria de Oliveira. Galípolo tem articulado junto a ministros do TCU para garantir que as decisões do Banco Central, incluindo a proibição da compra do Master pelo BRB em setembro e a liquidação do banco em novembro, permaneçam intactas.

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 21/01/2026 10:39
