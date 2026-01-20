Netflix altera proposta por Warner e oferta pagamento integral em dinheiro

A Netflix anunciou nesta terça-feira (20/1) uma mudança em sua proposta de aquisição da Warner Bros. Ao revisar o acordo avaliado em US$ 83 bilhões, a empresa decidiu retirar a parcela em ações e apresentar uma oferta integralmente em dinheiro. Com isso, a Netflix passa a oferecer US$ 27,75 por ação da Warner, enquanto a Discovery Global permaneceria como uma companhia independente.

A alteração elimina os US$ 4,50 em ações da Netflix que faziam parte da proposta vencedora inicial e aumenta a pressão sobre a Paramount, que mantém uma oferta integral em dinheiro de US$ 30 por ação pela Warner Bros. Discovery (WBD). A disputa passa a se concentrar no valor atribuído à Discovery Global após a cisão.

Em documento enviado a acionistas, a WBD apresentou diferentes estimativas para o valor da Discovery como empresa independente. A análise baseada em companhias comparáveis indicou uma faixa entre US$ 1,33 e US$ 3,24 por ação, enquanto a metodologia de soma das partes apontou valores entre US$ 2,41 e US$ 3,77. Já uma análise considerando transações selecionadas elevou a estimativa para um intervalo entre US$ 4,63 e US$ 6,86 por ação.

A Paramount contesta essas avaliações e sustenta que a Discovery deveria ser precificada entre US$ 0 e US$ 0,50 por ação, com base no desempenho de empresas comparáveis. A WBD, por sua vez, afirmou que, à época do fechamento do acordo com a Netflix, o valor estimado para a Discovery variava entre US$ 0,42 e US$ 2,09 por ação, mas que a melhora recente no desempenho da companhia justificou a revisão dos cálculos.

A disputa ganhou contornos judiciais neste mês, quando o CEO da Paramount, David Ellison, acionou a Justiça para obter mais informações sobre a cisão da Discovery e os critérios de avaliação utilizados pela WBD. Ele também sinalizou a possibilidade de uma disputa por procurações. Em resposta, a Warner Bros. Discovery confirmou que realizará uma assembleia especial de acionistas para deliberar sobre o acordo, ainda sem data definida.

Executivos da Netflix e da Warner Bros afirmam que a revisão do contrato pode acelerar a conclusão da operação.

O presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou que o novo formato aproxima as empresas da combinação pretendida. “O acordo revisado nos deixa ainda mais perto de unir duas das maiores companhias de entretenimento do mundo e ampliar o alcance das histórias que o público acompanha há décadas”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro