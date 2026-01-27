Ibovespa sobe 2,46% e renova recorde da série histórica

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira (27/1) e avançava 2,46% por volta das 14h07, aos 183.109 pontos, renovando o recorde histórico do principal índice da Bolsa brasileira. Por volta das 14h05, o dólar registrava queda de 1,29%, cotado a R$ 5,2130, nível semelhante ao observado em maio de 2024.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os investidores monitoram o cenário externo às vésperas da decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) dos Estados Unidos, prevista para esta quarta-feira (28). A reunião do Federal Reserve ocorre após a divulgação de dados de atividade econômica, emprego e inflação, em meio a pressões políticas do presidente norte-americano, Donald Trump, por cortes mais intensos na taxa básica de juros.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O consenso do mercado indica manutenção dos juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, a probabilidade de o Fed manter a taxa no nível atual é de 97%.
No Brasil, a prévia da inflação oficial de janeiro desacelerou. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou variação de 0,20%, conforme divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem. O resultado representa uma redução de 0,05 ponto percentual em relação à dezembro.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Economia Prévia da inflação desacelera em janeiro, mas alimentos voltam a pressionar
- Economia O que se sabe até agora sobre crise do Banco Master e o que falta descobrir
- Economia Executivos do Master e do BRB prestam depoimento à PF
- Economia "Vamos ter, em algum momento, uma crise fiscal", diz ex-secretário da Receita
- Economia INSS: trabalhadores com dois ou mais vínculos podem ter direito à restituição de pagamento
- Economia Após morte de fundador, Gol nomeia ex-ministro para o Conselho de Administração