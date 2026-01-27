Ibovespa sobe 2,46% e renova recorde da série histórica

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira (27/1) e avançava 2,46% por volta das 14h07, aos 183.109 pontos, renovando o recorde histórico do principal índice da Bolsa brasileira. Por volta das 14h05, o dólar registrava queda de 1,29%, cotado a R$ 5,2130, nível semelhante ao observado em maio de 2024.

Os investidores monitoram o cenário externo às vésperas da decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) dos Estados Unidos, prevista para esta quarta-feira (28). A reunião do Federal Reserve ocorre após a divulgação de dados de atividade econômica, emprego e inflação, em meio a pressões políticas do presidente norte-americano, Donald Trump, por cortes mais intensos na taxa básica de juros.

O consenso do mercado indica manutenção dos juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, a probabilidade de o Fed manter a taxa no nível atual é de 97%.

No Brasil, a prévia da inflação oficial de janeiro desacelerou. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou variação de 0,20%, conforme divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem. O resultado representa uma redução de 0,05 ponto percentual em relação à dezembro.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro