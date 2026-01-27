Inflação prévia sobe 0,32% em Brasília em janeiro, indica IBGE

O maior impacto na inflação do DF veio do grupo transportes, que subiu 0,58% e respondeu por 0,13 ponto percentual do índice geral - (crédito: Guilherme Felix/CB/D.A Press)

A prévia da inflação oficial registrou aumento em Brasília no início de 2026. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,32% em janeiro, conforme divulgação feita nesta terça-feira (27/1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou 0,06 ponto percentual acima da taxa registrada em janeiro de 2025, quando o índice havia sido de 0,26%. No acumulado de 12 meses, a inflação medida pelo IPCA-15 na capital federal alcança 4,67%. Em nível nacional, a previsão para janeiro foi de alta de 0,20%.

Transportes lideram impacto sobre os preços



Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram aumento de preços em Brasília. O maior impacto veio do grupo transportes, que subiu 0,58% e respondeu por 0,13 ponto percentual do índice geral.

O resultado foi influenciado principalmente pelas altas da gasolina (2,18%), do automóvel novo (2,45%) e do seguro voluntário de veículo (1,64%). Em sentido oposto, houve queda nos preços de passagem aérea (-8,68%) e do transporte por aplicativo (-4,56%).

Alimentação pesa no orçamento das famílias

O grupo alimentação e bebidas teve alta de 0,54% em janeiro. Entre os principais aumentos estão a alimentação fora do domicílio, como refeições (0,97%) e lanches (0,74%), além de tubérculos, raízes e legumes (8,74%), com destaque para tomate (17,69%) e batata-inglesa (11,69%).

As carnes também contribuíram para a alta, com variação de 1,11%, influenciada por cortes como alcatra (2,89%) e picanha (2,61%). Já alguns alimentos registraram queda de preços, como leite longa vida (-3,82%), ovo de galinha (-5,23%) e laranja-prata (-8,08%).

Saúde sobe; habitação ajuda a conter índice

O grupo saúde e cuidados pessoais apresentou aumento de 0,58%, impulsionado por itens de higiene pessoal, como perfumes (4,37%) e produtos para a pele (3,62%), além de planos de saúde (0,50%) e serviços médicos e dentários (1,56%).

Por outro lado, despesas pessoais registraram queda de 0,24%, principalmente devido à redução no preço de hospedagem (-6,07%). O grupo habitação também apresentou variação negativa (-0,20%), influenciada pela queda da energia elétrica residencial (-3,30%).

Como o índice é calculado

O IPCA-15 é considerado a prévia da inflação oficial do país. Para o cálculo divulgado em janeiro, o IBGE coletou preços entre 13 de dezembro e 14 de janeiro, comparando-os com os valores vigentes de 14 de novembro a 12 de dezembro de 2025.

O indicador abrange famílias com renda de um a 40 salários mínimos e inclui, além de Brasília, diversas regiões metropolitanas e o município de Goiânia. A metodologia é a mesma do IPCA, com diferença apenas no período de coleta e na área de abrangência. A próxima divulgação do IPCA-15 está prevista para 27 de fevereiro.