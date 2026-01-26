Após morte de fundador, Gol nomeia ex-ministro para o Conselho de Administração

Kandir fez parte de diversos órgãos da administração da Gol ao longo dos últimos 20 anos - (crédito: Elza Fiúza/ABr)

O fundador da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Constantino de Oliveira Junior, que faleceu no último sábado (24/1), em decorrência de um câncer, também era presidente do Conselho de Administração da empresa desde 2004. Com a partida do antigo chairman, a companhia aérea anunciou que o ex-ministro Antonio Kandir assumirá as funções de forma temporária.

Kandir já integrou a equipe econômica do ex-presidente Fernando Collor de Mello e foi um dos responsáveis pela criação do Plano Collor, no início da década de 90. Ele ainda chefiou a pasta do Planejamento e Orçamento no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), entre 1996 e 1998.

No governo FHC, ele ficou famoso por dar nome à Lei 87/1996, conhecida como “Lei Kandir”, que isentou as exportações da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). À época, a medida tinha o objetivo de impulsionar a comercialização de produtos brasileiros com o resto do mundo, especialmente entre produtos primários, como matérias-primas e semielaborados.

O novo chairman também acumula outras funções importantes na bagagem, como ter sido presidente do Conselho Nacional de Desestatização, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), além de governador brasileiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Na Gol, o novo chairman atuava como vice-presidente do Conselho de Administração e possui 20 anos de experiência dentro da empresa. Atualmente, ele também integra os conselhos da Aegea AEGEA Saneamento e Participações, CSU Cardsystem, Grupo Coimex, CPFL Energia, MRV Engenharia e Participações e INTER&CO.

De acordo com a Gol, as operações, estratégia e compromissos da companhia aérea “permanecem inalterados e continuam sob a liderança dos diretores, membros do Conselho de Administração e demais integrantes que integram a equipe executiva”.

Na nota oficial, a empresa também lamentou a morte de Constantino Jr. e transmitiu sentimentos à família. “Os princípios estabelecidos por seu fundador fizeram a companhia crescer e hoje fazer parte de um grupo internacional. Eles seguem vivos na GOL e continuam transformando a aviação no Brasil”, destacou a companhia.

