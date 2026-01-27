Aneel vai penalizar distribuidoras por baixa satisfação do consumidor

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (27/1) uma mudança regulatória que dará mais voz aos consumidores na definição das tarifas de energia elétrica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A partir de 1º de janeiro de 2027, o desempenho das distribuidoras, avaliado pela agência, poderá influenciar diretamente sua remuneração: empresas com desempenho insatisfatório terão ganhos menores, enquanto as de melhor performance serão recompensadas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O principal instrumento dessa mudança é o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC), que varia de 0 a 100. Uma nota acima de 70 indica alto nível de satisfação — a chamada “linha verde” — enquanto valores abaixo de 60 entram na “linha vermelha”.
Distribuidoras com desempenho inferior a 50 pontos estarão sujeitas à penalidade máxima, equivalente a 2,5% da Parcela B da tarifa — componente que reúne os custos gerenciáveis pelas empresas, como remuneração do capital e receitas irrecuperáveis. Já a Parcela A, que engloba custos não gerenciáveis, como encargos setoriais, permanece inalterada.
- Leia também: Menor município do Brasil fica imune a apagões
Segundo a Aneel, a mudança não é apenas punitiva. Distribuidoras com IASC acima de 70 receberão recompensas proporcionais maiores na Parcela B, incentivando a melhoria contínua do serviço.
O IASC é calculado anualmente por meio de pesquisas amostrais com consumidores das distribuidoras, concessionárias e permissionárias. Além deste índice, a agência considera de forma secundária indicadores como a satisfação na plataforma oficial na internet e o índice de contatos na Ouvidoria da Aneel, garantindo uma avaliação mais completa da experiência do usuário.
(Com informações de Agência Estado)
Saiba Mais
- Economia Correios respondem por 78% das dívidas com garantia da União às estatais
- Economia Ibovespa sobe 2,46% e renova recorde da série histórica
- Economia Prévia da inflação desacelera em janeiro, mas alimentos voltam a pressionar
- Economia O que se sabe até agora sobre crise do Banco Master e o que falta descobrir
- Economia Executivos do Master e do BRB prestam depoimento à PF
- Economia "Vamos ter, em algum momento, uma crise fiscal", diz ex-secretário da Receita