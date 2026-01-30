Dólar dispara e bolsas desabam após indicação de Kevin Warsh para o Fed

Bolsa de Nova York conseguiu conter o nervosismo no fim do dia e acabou com alta de 0,28% - (crédito: Angela Weiss/AFP)

O mercado financeiro reage com mal estar à nomeação do financista Kevin Warsh ao cargo de presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. Por volta das 14h30 desta sexta-feira (30/1), no horário de Brasília, o dólar comercial apresentava uma valorização de 1,3%, cotado a R$ 5,26. No exterior, o Índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana ante outras divisas do mundo, subia 0,8%.

No mercado acionário, as principais bolsas dos Estados Unidos operavam no vermelho por volta do mesmo horário. O Índice Dow Jones recuava 0,81%, ao passo que o S&P 500 e o Nasdaq registravam quedas de 0,52% e 0,65%, respectivamente. Durante a sessão, o ouro e a prata chegaram a bater recordes históricos de queda, com o primeiro caindo cerca de 8% e o segundo, 20%.

Já o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) registrava uma queda de 0,75%, retomando o patamar dos 181 mil pontos durante a sessão. Mineradoras como a CSN e a Usiminas lideram as perdas entre as ações da bolsa, com baixas superiores a 3%.

Em meio aos conflitos com o atual dirigente do Federal Reserve (Fed) — o banco central dos Estados Unidos —, o presidente Donald Trump anunciou o financista Kevin Warsh como sucessor de Jerome Powell no Fed a partir do próximo mês de maio, quando se encerra o mandato do chairman. O republicano usou as redes sociais nesta sexta-feira para confirmar o nome de Walsh para o banco.

Antes da nomeação oficial, Trump havia adiantado a repórteres que o próximo nome para o Fed já estava escolhido e que anunciaria de maneira formal ainda hoje. A indicação do financista para o cargo máximo da política monetária norte-americana ainda deve passar pelo Senado dos EUA.

“Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed — talvez o melhor. Além de tudo, ele é a ‘escolha perfeita’ e nunca vai decepcionar”, parabenizou o presidente dos EUA, na sua rede social, a Truth Social.

A nomeação do novo banqueiro central ocorre em meio ao aumento dos conflitos entre Trump e Powell. Recentemente, o governo norte-americano abriu uma investigação sobre a atuação do atual chairman do Fed por conta de uma reforma na sede da instituição, em Washington, que custou US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) aos cofres públicos.

Por trás desse fato, no entanto, o presidente dos EUA não esconde o descontentamento com a política monetária conduzida por Powell. Em mais de uma vez, pediu para que o Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed reduzisse a taxa de juros no país. Na última reunião, encerrada na quarta-feira (28), o comitê manteve na faixa de 3,5% a 3,75% o nível dos juros.

Quem é o indicado

O provável sucessor de Powell na presidência do Fed, Kevin Warsh, nasceu em 1970 na cidade de Albany, em Nova York. Atuou como banqueiro na Morgan Stanley entre 1995 e 2002, onde chegou a atuar como vice-presidente e diretor-executivo no departamento de fusões e aquisições.

Já atuou dentro do governo norte-americano como assessor especial do presidente George W. Bush para política econômica e secretário-executivo do Conselho Econômico Nacional (NEC, na sigla em inglês). Também já ocupou um cargo no Conselho de Governadores do Fed, onde se tornou o mais jovem membro da história do órgão. Atualmente, ele atua como professor na Stanford Graduate School of Business.





