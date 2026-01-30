Trump anuncia Kevin Warsh para a presidência do Fed

Em comunicado oficial, Trump exaltou o currículo e a trajetória do indicado, afirmando não ter dúvidas de que Warsh será lembrado como "um dos grandes presidentes do Fed" - (crédito: Foto por KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (30/1) a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano. Caso seja confirmado pelo Senado, Warsh assumirá o cargo atualmente ocupado por Jerome Powell, em uma mudança que sinaliza uma nova direção para a política monetária dos Estados Unidos.

Em comunicado oficial, Trump exaltou o currículo e a trajetória do indicado, afirmando não ter dúvidas de que Warsh será lembrado como “um dos grandes presidentes do Fed, talvez o melhor”. O presidente destacou a experiência do economista tanto no setor público quanto no mercado financeiro, além de sua atuação acadêmica.

Kevin Warsh é atualmente pesquisador em Economia na Hoover Institution e professor na Stanford Graduate School of Business. Ele também é sócio do investidor Stanley Druckenmiller na Duquesne Family Office LLC. Warsh é formado em Artes pela Universidade de Stanford e em Direito pela Harvard Law School, combinando formação acadêmica com uma carreira de destaque no sistema financeiro.

Sua passagem pelo Federal Reserve é um dos pontos centrais da indicação. Warsh foi o mais jovem governador da história do Fed, assumindo o posto aos 35 anos, e integrou o Conselho de Governadores entre 2006 e 2011, período marcado pela crise financeira global. Durante esse intervalo, atuou como representante da autoridade monetária no G-20 e como emissário do Conselho para economias emergentes e avançadas da Ásia, além de exercer a função de governador administrativo, responsável por supervisionar operações, pessoal e desempenho financeiro da instituição.

Antes de integrar o Fed, Warsh ocupou cargos estratégicos na Casa Branca, entre 2002 e 2006, como assistente especial do presidente para Política Econômica e secretário-executivo do Conselho Econômico Nacional. No setor privado, construiu carreira no Morgan Stanley, onde atuou no departamento de fusões e aquisições, chegando aos cargos de vice-presidente e diretor executivo.

Trump também destacou a atuação internacional do economista. Warsh foi autor de um relatório independente apresentado ao Banco da Inglaterra, com propostas de reforma na condução da política monetária do Reino Unido. As recomendações acabaram adotadas pelo Parlamento britânico, o que reforçou sua reputação como formulador de políticas econômicas.

