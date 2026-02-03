Move Brasil aprova R$ 1,3 bi em financiamentos para renovação de frota de caminhões

Iniciativa já alcançou caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas transportadoras em 532 municípios distribuídos por todas as regiões do país - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O programa Move Brasil, iniciativa do governo federal voltada à mobilidade sustentável, registrou forte adesão logo no primeiro mês de operação. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,3 bilhão em financiamentos por meio da linha BNDES Renovação da Frota, criada para modernizar o transporte de cargas com a substituição de veículos antigos por modelos mais eficientes e menos poluentes.

Os recursos viabilizam a compra de caminhões novos credenciados no banco e de seminovos fabricados a partir de 2012, desde que atendam aos critérios ambientais do Proconve 7. O programa já alcançou caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas transportadoras em 532 municípios distribuídos por todas as regiões do país. Somente em janeiro, foram realizadas 1.152 operações, com valor médio de R$ 1,1 milhão.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, afirmou que os resultados iniciais demonstram a eficácia da política pública. Segundo ele, o modelo adotado contribui para melhorar a segurança nas estradas, promover a sustentabilidade e fortalecer a indústria nacional.

O programa dispõe de R$ 10 bilhões em recursos — sendo R$ 6 bilhões provenientes do Tesouro Nacional e R$ 4 bilhões captados pelo BNDES a taxas de mercado. A estrutura permite oferecer crédito com juros entre 13% e 14% ao ano, com prazo de até cinco anos para pagamento e carência de até seis meses. O limite de financiamento por beneficiário chega a R$ 50 milhões.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa combina benefícios econômicos e ambientais ao incentivar a troca de veículos mais poluentes por modelos mais seguros e eficientes, ao mesmo tempo em que estimula a geração de empregos e renda.

Do montante total, R$ 1 bilhão é reservado exclusivamente a transportadores autônomos e pessoas físicas vinculadas a cooperativas, reforçando o caráter social da medida.

A autorização para utilização de recursos do Tesouro nas linhas de crédito foi formalizada pela Medida Provisória nº 1.328, publicada em 17 de dezembro de 2025. A norma também estabelece que o financiamento de caminhões novos seja restrito a veículos de fabricação nacional, em alinhamento às diretrizes da política Nova Indústria Brasil (NIB), que busca fortalecer cadeias produtivas, estimular inovação e ampliar a geração de empregos.

No caso dos seminovos, também é exigida a comprovação de conteúdo local, conforme regras do Mdic, mantendo o foco no desenvolvimento da indústria brasileira enquanto o país avança na renovação de sua frota de transporte.