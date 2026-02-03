Juros mais baixos em março? BC detalha plano para reduzir a Selic

Diretores reforçaram o comunicado publicado na semana anterior, que adiantou a possibilidade de uma redução da taxa Selic já no mês que vem - (crédito: Antonio Cruz / Agência Brasil)

As chances de um possível corte de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para 17 e 18 de março, estão cada vez maiores, de acordo com o próprio Banco Central. Por meio da ata do último encontro do comitê, divulgada nesta terça-feira (3/2), os diretores reforçaram o comunicado publicado na semana anterior, que adiantou a possibilidade de uma redução da taxa Selic já no mês que vem.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta”, destaca o comitê, na ata divulgada pela manhã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular





Na última reunião, o Copom manteve pela quinta vez consecutiva a taxa básica de juros no patamar de 15% ao ano. De acordo com a ata publicada nesta terça, o grupo entende que a decisão reforça a estratégia de convergência da inflação à meta de 3% ao longo de um “horizonte relevante”.



“Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, ressalta.



Mesmo sem deixar de lado a cautela que tem pregado nos últimos comunicados, o Copom considerou como “adequado” a sinalização para o início de um ciclo de cortes da Selic já no próximo encontro, após a “análise de um amplo conjunto de informações, incluindo a dinâmica recente da inflação e os sinais mais claros de transmissão da política monetária”.