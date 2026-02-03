Fusão SpaceX e xAI: nasce a empresa privada mais valiosa do mundo

Elon Musk anunciou, na segunda-feira (2/2), a fusão entre duas de suas empresas: a SpaceX, fabricante de foguetes e satélites, e a xAI, companhia voltada ao desenvolvimento de inteligência artificial. A operação resulta na criação da empresa de capital fechado mais valiosa do mundo — estimada em US$ 1,25 trilhão, o equivalente a cerca de R$ 6 trilhões.

A união reforça a estratégia de Musk de integrar inteligência artificial e exploração espacial. O empresário defende o uso do espaço para a instalação de data centers, argumentando que essa seria a forma mais barata de treinar sistemas de IA em larga escala. No ano passado, a SpaceX investiu US$ 2 bilhões na xAI.

A proposta não é exclusiva de Musk. Em novembro do ano passado, o Google anunciou que trabalha em um projeto de centros de dados no espaço, com previsão de início dos testes em 2027.

Pelos termos do acordo, a xAI passará a ser uma subsidiária integral da SpaceX. A transação é considerada uma das mais ambiciosas do setor de tecnologia ao reunir uma empresa de serviços espaciais e uma desenvolvedora de inteligência artificial sob a mesma estrutura corporativa.

A SpaceX informou que a incorporação da xAI tem como objetivo criar uma estrutura integrada, reunindo lançamentos espaciais, internet via satélite, comunicações diretas com dispositivos móveis e sistemas avançados de inteligência artificial.

Esta não é a primeira vez que Musk promove grandes movimentações entre suas empresas. Em 2016, ele utilizou ações da Tesla para adquirir a SolarCity, empresa de energia limpa da qual era o maior acionista. Já em 2025, a xAI foi usada para comprar o X, antigo Twitter, plataforma de mídia social.

Paralelamente, a SpaceX avança nos preparativos para uma oferta pública inicial de ações (IPO), que pode se tornar a maior abertura de capital da história. Segundo o plano do empresário, o lançamento das ações seria sincronizado com um raro alinhamento planetário e com seu aniversário, ambos previstos para o mês de junho.