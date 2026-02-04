InícioEconomia
Caso Master

Presidente do BRB vai à Faria Lima negociar ativos comprados do Banco Master

Nelson Antônio de Souza se reúne com investidores em São Paulo após liquidação extrajudicial do Master e avanço de investigações da Polícia Federal

Plenário do Tribunal de Contas do DF autorizou realização de duas auditorias: uma no BRB e outra no Instituto de Previdência dos Servidores - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)
Plenário do Tribunal de Contas do DF autorizou realização de duas auditorias: uma no BRB e outra no Instituto de Previdência dos Servidores - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, desembarca nesta quarta-feira (4/2) em São Paulo para negociar a venda de ativos adquiridos do Banco Master. O dirigente deve se reunir com investidores na região da Faria Lima, principal centro financeiro do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As negociações ocorrem após a liquidação extrajudicial do Banco Master e no contexto de uma investigação da Polícia Federal sobre suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo a instituição controlada por Daniel Vorcaro. O inquérito apura a compra pelo BRB de cerca de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito consideradas de baixa qualidade e sem garantias financeiras, originalmente pertencentes ao Master.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O BRB vinha adquirindo créditos do Banco Master desde 2024, ainda na gestão de Paulo Henrique Costa. Em março de 2025, chegou a ser anunciado um acordo para a compra do controle do Master, em uma operação estimada em R$ 2 bilhões. A transação, no entanto, foi vetada pelo Banco Central.

A relação entre as duas instituições passou a integrar formalmente o escopo das investigações da Polícia Federal. Paulo Henrique foi afastado da presidência do BRB durante o andamento das apurações e posteriormente demitido em definitivo. Nelson Antônio de Souza assumiu o comando do banco estatal do Distrito Federal após a saída de seu antecessor e agora conduz as relações com investidores.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 04/02/2026 14:43 / atualizado em 04/02/2026 14:48
SIGA
x