Presidente do BRB vai à Faria Lima negociar ativos comprados do Banco Master

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, desembarca nesta quarta-feira (4/2) em São Paulo para negociar a venda de ativos adquiridos do Banco Master. O dirigente deve se reunir com investidores na região da Faria Lima, principal centro financeiro do país.

As negociações ocorrem após a liquidação extrajudicial do Banco Master e no contexto de uma investigação da Polícia Federal sobre suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo a instituição controlada por Daniel Vorcaro. O inquérito apura a compra pelo BRB de cerca de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito consideradas de baixa qualidade e sem garantias financeiras, originalmente pertencentes ao Master.

O BRB vinha adquirindo créditos do Banco Master desde 2024, ainda na gestão de Paulo Henrique Costa. Em março de 2025, chegou a ser anunciado um acordo para a compra do controle do Master, em uma operação estimada em R$ 2 bilhões. A transação, no entanto, foi vetada pelo Banco Central.

A relação entre as duas instituições passou a integrar formalmente o escopo das investigações da Polícia Federal. Paulo Henrique foi afastado da presidência do BRB durante o andamento das apurações e posteriormente demitido em definitivo. Nelson Antônio de Souza assumiu o comando do banco estatal do Distrito Federal após a saída de seu antecessor e agora conduz as relações com investidores.



