Banco Central recebe plano de recuperação do BRB; valores não foram definidos

Nelson de Souza, presidente do banco, e Daniel Izaías, secretário de Economia do DF, estiveram pessoalmente no banco para entregar o documento

Em nota divulgada ao fim da reunião, o BRB informou que o documento entregue pelo BRB ao órgão regulador apresenta um conjunto de ações preventivas de recomposição de capital - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O plano de capital do Banco de Brasília (BRB) foi entregue no fim da tarde desta sexta-feira (6/2) ao Banco Central (BC). Para entregar o documento, o presidente do BRB, Nelson de Souza, e o secretário de Economia do Distrito Federal, Daniel Izaías, estiveram presente no BC em reunião com o secretário-executivo, Rogério Lucca e o diretor de Regulação, Gilneu Vivan. A reunião durou cerca de duas horas e os executivos saíram sem falar com a imprensa.

Em nota divulgada ao fim da reunião, o BRB informou que o documento entregue pelo BRB ao órgão regulador apresenta um conjunto de ações preventivas de recomposição de capital a serem implementadas nos próximos 180 dias, caso seja comprovada a necessidade de aporte financeiro. O BRB destacou ainda que eventuais valores só serão definidos após a conclusão das investigações em andamento.

Segundo o BRB, o plano foi elaborado para garantir a sustentabilidade da instituição, fortalecer o capital institucional e assegurar a estabilidade das operações. "O banco reafirma seu compromisso com a transparência, com a proteção de clientes, investidores e parceiros, e com a adoção de todas as medidas necessárias para preservar a integridade e a continuidade de suas atividades", disse a instituição, na nota.

Daniel Izaías esteve presente como representante do acionista controlador do BRB, que é o Governo do Distrito Federal (GDF) e reforçou o compromisso com as medidas apresentadas e com a solidez do banco.

Por Mila Ferreira e Vanilson Oliveira
postado em 06/02/2026 21:09
