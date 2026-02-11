Assaí fecha parceria com Mercado Livre para vendas on-line

A parceria marca a primeira entrada do Assaí em marketplace - (crédito: Assaí/Divulgação)

O Assaí fechou uma parceria com o Mercado Livre para estrear em marketplace no modelo fulfillment, ampliando sua atuação em canais digitais. As vendas ao consumidor têm início previsto para o segundo trimestre na região Sudeste, com ampliação para todo o Brasil até o final de 2026.

A parceria marca a primeira entrada do Assaí em marketplace, após anos de cautela com o e-commerce alimentar. O presidente do Assaí, Belmiro Gomes, afirmou que o principal entrave sempre foi operacional. "O e-commerce para nós sempre foi mais complexo por causa da logística. E, vamos ser sinceros, o Mercado Livre tem a melhor logística do Brasil hoje", disse.

O Assaí será responsável pelo abastecimento dos centros de distribuição do Mercado Livre, enquanto o parceiro assume as etapas de armazenagem, separação, preparação dos pedidos e entrega ao cliente final.

Na primeira etapa, a operação deve começar com um sortimento de cerca de 400 itens (SKUs), concentrado em categorias não perecíveis, como higiene e limpeza. Belmiro destacou as dificuldades de transporte e rentabilidade envolvendo alimentos frescos. "É muito mais fácil entregar um iPhone do que um pé de alface", afirmou

O vice-presidente sênior e head de commerce na América Latina do Mercado Livre, Fernando Yunes, destacou que o Assaí passa a acessar uma estrutura logística que hoje entrega 52% das compras no mesmo dia ou no dia seguinte e 80% em até dois dias, contando com o apoio de uma rede de 29 centros de distribuição fulfillment.

Yunes disse que supermercados são hoje a vertical mais dinâmica da plataforma. "É o segmento que mais cresce no Mercado Livre. No terceiro trimestre de 2025, cresceu 44% contra o ano anterior", afirmou.

As 312 lojas do Assaí poderão utilizar o Mercado Livre Negócios para compras de insumos operacionais, enquanto clientes do programa Meli+ terão cashback no Mercado Pago ao realizar compras na rede.

Segundo Belmiro, a operação deve ampliar o alcance do Assaí em categorias não perecíveis, com espaço para evoluir gradualmente. "As duas companhias, pelos seus tamanhos e capilaridade, são extremamente complementares", afirmou.