TCU conclui inspeção no Banco Central sobre liquidação do Master

Relatório não aponta falhas na atuação da autoridade monetária, mas ministro Jhonatan de Jesus restringe acesso do Banco Central aos autos e passa a exigir autorização específica

O BC deixa de ter acesso automático aos autos e passa a depender de solicitação formal ao gabinete do ministro


A inspeção conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Banco Central (BC), relacionada à liquidação do Banco Master, foi concluída na quarta-feira (11/2) e o relatório final já foi encaminhado ao ministro relator, Jhonatan de Jesus.

De acordo com interlocutores da Corte, o documento não analisa o mérito da decisão do BC de decretar a liquidação da instituição nem aponta irregularidades na atuação da autoridade monetária ao longo do processo. O trabalho da equipe técnica teria se limitado à verificação dos documentos que embasaram a decisão de liquidar o banco de Daniel Vorcaro, em novembro de 2025.

Após a conclusão da auditoria, o ministro determinou a ampliação do nível de sigilo sobre a inspeção. A classificação do processo foi alterada de “sigiloso” para “sigiloso com exigência de autorização específica para acesso”. Na prática, o BC deixou de ter acesso automático aos autos e passou a depender de solicitação formal ao gabinete do ministro.

Até então, embora o processo já tramitasse sob confidencialidade, o Banco Central tinha acesso integral aos autos, por ser a unidade fiscalizada e parte diretamente envolvida no procedimento. A medida é considerada incomum, já que, em geral, mesmo as partes investigadas têm acesso aos documentos das apurações. 

O processo tramita sob sigilo no TCU desde dezembro. Inicialmente, o BC tinha acesso por ser parte envolvida. Com a reclassificação determinada por Jhonatan de Jesus, o Banco Central precisará pedir autorização específica sempre que quiser consultar os autos — uma formalidade adicional imposta ao órgão.







Por Rafaela Gonçalves
postado em 12/02/2026 10:27 / atualizado em 12/02/2026 10:28
