Volume de serviços recua 0,4% em dezembro e interrompe sequência de altas

Setor de serviços é um dos mais importantes para a economia do Brasil - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O volume de serviços no país registrou queda de 0,4% em dezembro de 2025 na comparação com novembro, na série com ajuste sazonal, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira (12/2). O resultado interrompe uma sequência de nove meses consecutivos de crescimento e um mês de estabilidade. No período de dez meses, o setor acumulou alta de 3,6%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com o desempenho de dezembro, o nível de atividade ficou 0,4% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado em novembro de 2025. Em relação ao patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, o setor está 19,6% acima.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A média móvel trimestral na série com ajuste sazonal ficou estável (0,0%) no trimestre encerrado em dezembro, interrompendo trajetória de crescimento iniciada em fevereiro de 2025.

Na comparação com o mês anterior, três das cinco atividades pesquisadas registraram retração, assim como 16 das 27 unidades da federação. O setor de transportes exerceu o principal impacto negativo, com recuo de 3,1%. No recorte regional, São Paulo apresentou queda de 0,3% e Santa Catarina de 3,9%.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Economia Banco do Brasil terá custo de R$ 5 bi com FGC após caso Master

Banco do Brasil terá custo de R$ 5 bi com FGC após caso Master Economia Safra de grãos deve atingir 342,7 milhões de toneladas em 2026, aponta IBGE

Safra de grãos deve atingir 342,7 milhões de toneladas em 2026, aponta IBGE Economia Ibovespa recua 0,53% após recorde; dólar sobe 0,31%

Ibovespa recua 0,53% após recorde; dólar sobe 0,31% Economia Novas regras do vale-refeição e do vale-alimentação estão em vigor; confira

Novas regras do vale-refeição e do vale-alimentação estão em vigor; confira Economia Setor financeiro critica TCU por limitar acesso do BC a caso do Master

Setor financeiro critica TCU por limitar acesso do BC a caso do Master Economia TCU conclui inspeção no Banco Central sobre liquidação do Master