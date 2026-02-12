Volume de serviços recua 0,4% em dezembro e interrompe sequência de altas

O volume de serviços no país registrou queda de 0,4% em dezembro de 2025 na comparação com novembro, na série com ajuste sazonal, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira (12/2). O resultado interrompe uma sequência de nove meses consecutivos de crescimento e um mês de estabilidade. No período de dez meses, o setor acumulou alta de 3,6%.
Com o desempenho de dezembro, o nível de atividade ficou 0,4% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado em novembro de 2025. Em relação ao patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, o setor está 19,6% acima.
A média móvel trimestral na série com ajuste sazonal ficou estável (0,0%) no trimestre encerrado em dezembro, interrompendo trajetória de crescimento iniciada em fevereiro de 2025.
Na comparação com o mês anterior, três das cinco atividades pesquisadas registraram retração, assim como 16 das 27 unidades da federação. O setor de transportes exerceu o principal impacto negativo, com recuo de 3,1%. No recorte regional, São Paulo apresentou queda de 0,3% e Santa Catarina de 3,9%.
*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes
