EUA pagam o preço do tarifaço de Trump

Trump amarga os efeitos indesejados do "Dia da libertação", 2 de abril, em que anunciou o tarifaço - (crédito: Win McNamee/AFP)

Empresas e consumidores norte-americanos foram os que pagaram a maior parte do custo econômico do aumento das tarifas de importações promovido, desde o ano passado pelo governo de Donald Trump. É o que revela um estudo do Federal Reserve Bank of New York.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O levantamento, assinado pelas economistas Mary Amiti, Chris Flanagan, Sebastian Heise e David E. Weinstein, aponta que, entre janeiro e agosto de 2025, cerca de 94% dos custos das tarifas foram repassados internamente. Nos meses seguintes, exportadores estrangeiros passaram a absorver parcela um pouco maior. Ainda assim, o repasse doméstico permaneceu em torno de 86%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Trump avalia reduzir tarifas sobre aço e alumínio após pressão interna

"Esse resultado significa que uma tarifa de 10% causou apenas uma redução de 0,6 ponto percentual nos preços de exportação estrangeiros", registram os autores no estudo. Segundo o levantamento, após 2 de abril — batizado de Dia da Libertação —, a tarifa média de importação dos Estados Unidos saltou de 2,6% para 13%. Apesar de isenções e ajustes nas cadeias produtivas terem reduzido a tarifa efetiva, o impacto principal permaneceu concentrado na economia americana.

A pesquisa também identificou mudança nas cadeias globais de produção, com deslocamento de fornecedores da China para países como México e Vietnã. A análise considerou dados mensais até novembro de 2025 e comparou variações anuais nos preços de exportação com mudanças nas alíquotas tarifárias, controlando tendências globais e setoriais.

Bumerangue

Ao anunciar o tarifaço, Trump alegou que os Estados Uninos eram injustiçados por taxas de importação muito baixas, que deixavam o país deficitário no comércio internacional. Ele acabou por sofrer um efeito boomerang, com consequências negativas para seu próprio governo, contribuindo para a sua rejeição.

Pesquisa do Pew Research Center mostra que mais de 70% dos adultos nos Estados Unidos classificam as condições econômicas como regulares ou ruins, enquanto 52% afirmam que as políticas econômicas de Donald Trump pioraram a situação.

Diante da pressão econômica e da queda nos índices de aprovação antes das eleições legislativas de novembro de 2025 nos Estados Unidos, Donald Trump avalia reduzir parte das tarifas sobre aço e alumínio. Em 2025, as alíquotas chegaram a até 50% e passaram a incidir também sobre produtos fabricados com esses metais, como eletrodomésticos e utensílios domésticos.

Reportagem do Financial Times indica que integrantes do Departamento de Comércio e do escritório do representante comercial dos Estados Unidos reconheceram que as tarifas passaram a impactar diretamente o consumidor, elevando preços de bens de uso cotidiano. O governo concedeu isenções para alguns produtos alimentícios e firmou acordos pontuais, inclusive, com a China, para aliviar o mercado interno.

No Brasil, apesar da enorme lista de tarifas elevadas,o cenário é positivo. Trump anunciou em julho do ano passado uma tarifa de 50% sobre uma lista de mais de 2 mil produtos brasileiros importados pelos norte-americanos. Oanúncio foi feito por meio de uma carta endereçada diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um tom mais político do que econômico, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mesmo assim, as exportações brasileiras alcançaram US$ 348,7 bilhões em 2025, superando em US$ 9 bilhões o recorde anterior, de 2023, segundo dados da Secretariade Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/Mdic). Em relação a 2024, o crescimento foi de 3,5% em valor e de 5,7% em volume, percentual acima da projeção de 2,4% da Organização Mundial do Comércio para o comércio global.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, na semana passada, que o resultado está associado à diversificação de mercados e a acordos comerciais firmados pelo país. Mais de 40 mercados registraram recordes de compras de produtos brasileiros, entre eles Canadá, Índia,Turquia, Paraguai, Uruguai, Suíça, Paquistão e Noruega. “Chegamos a quase US$ 349bilhões, mesmo com o tarifário americano, o que mostrou como é importante diversificar mercados”, declarou Alckmin. Ele destacou os acordos Mercosul–Singapura, Mercosul–EFTA e Mercosul–União Europeia, que está em fase de aprovação no Parlamento.



Para Benito Salomão, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia (IERI-UFU), o impacto das tarifas norte-americanas sobre a economia brasileira foi limitado.

“A minha impressão é que o Brasil saiu maior dessa discussão do tarifaço do que entrou”, afirmou. Segundo ele, a postura do governo brasileiro nas negociações foi firme e levou à revogação de parte das tarifas sobre produtos considerados relevantes no mercado norte-americano. “Ficou claro que o governo americano teria que negociar porque são produtos essenciais do dia a dia do americano comum. Isso acabou resultando na revogação de muitas dessas tarifas, entre elas as mais simbólicas, como café e laranja”, disse.

O professor ressaltou que houve impactos setoriais onde o tarifaço ainda não foi revogado e que sentiram efeitos. No entanto, ele avalia que o impacto agregado foi reduzido. “Isso não chegou a ter nenhum grande impacto agregado para a economia brasileira. Quando conhecermos os dados do PIB de 2025, o tarifaço não deve aparecer entre os principais vetores de comportamento da economia naquele ano”, declarou.Para o professor de economia internacional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) Masimo Della Justina, "houve uma resposta inteligente, negociada e não alarmistas do governo federal junto com os setores produtivos e de comodities privados do Brasil que seriam afetados. Houve maior a diversificação do destino das expectações, busca de outros mercados e outros parceiros comerciais absorveram rapidamente um percentual das exportações brasileiras (comodities minerais e do agronegócio)".

Sobre o balanço do tarifaço até aqui para os Estados Unidos, Della Justina acredita que a ação do presidente norte-americano, "não funciona e é irracional economicamente e como estratégia de negociação, levando ao isolamento econômico, político, geopolítico e militar. O mundo é dinâmico e multipolar e todos os outros países têm outras opções. Por outro lado, não vale mais ter uma mentalidade industrialista; é preciso adaptar-se com o desaparecimento de alguns setores e seguir em frente diversificando para a área de serviços".



*Estagiário sob a supervisão de Edla Lula

Saiba Mais Economia Foliões precisam ter cuidado redobrado com golpes

Foliões precisam ter cuidado redobrado com golpes Economia Quebra de patentes das canetas emagrecedoras provoca polêmica

Quebra de patentes das canetas emagrecedoras provoca polêmica Economia Petróleo puxa alta de 5,1% da indústria do Rio em 2025, aponta Firjan