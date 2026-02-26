LinkedIn mapeia habilidades em alta no mercado para 2026; confira

O LinkedIn publicou, nesta terça-feira (24/2), a lista anual das Habilidades em Alta no Brasil. - (crédito: Souvik Banerjee/Unsplash)

O LinkedIn publicou, na terça-feira (24/2), a lista anual das habilidades em alta no Brasil. A pesquisa mostra quais são as habilidades que mais crescem no país e competências que se destacaram em 10 setores, além de indicar capacitações profissionais nas áreas indicadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O novo levantamento mostra uma consolidação no uso da inteligência artificial, mas também foca em habilidades de gestão e comportamento. “O que vemos é um aprofundamento claro da transformação digital no Brasil”, destacou Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil. “A inteligência artificial deixa de ser um tema concentrado em áreas técnicas e passa a integrar o cotidiano de praticamente todas as funções, elevando o nível de exigência das organizações”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Representação brasileira no Parlasul aprova acordo de livre comércio com UE

Segundo Odri, o diferencial não está mais só em saber operar essas tecnologias, mas encontrar o equilíbrio, com decisões estratégicas e impacto nos negócios. “Isso exige um equilíbrio cada vez maior entre competências técnicas e comportamentais, capazes de conectar áreas, orientar decisões e transformar conhecimento em execução”, afirma o editor.

A pesquisa do LinkedIn listou cinco grandes áreas que moldam e propõem novos rumos para o mercado brasileiro atual.



Estratégia de IA, Plataformas e Sistemas Inteligentes

Marketing, Comunicação e Storytelling Estratégico

Engenharia de Software, APIs e Desenvolvimento de Sistemas

Gestão de Programas, Projetos e Operações

Segurança da Informação, Cibersegurança e Conformidade Técnica

Entre as habilidades de destaque nessas áreas, estão ferramentas de inteligência artificial generativa, tomada de decisões baseadas em dados, narrativas visuais, campanhas digitais, sistemas de informação computacionais, armazenamento em nuvem e segurança de dados.

Leia também: Crise do Master amplia rombo no Fundo Garantidor de Créditos

Segmentos estratégicos

Em outra etapa da pesquisa, a plataforma listou as 10 habilidades em alta em diferentes segmentos: vendas, desenvolvimento de negócios, educação, engenharia, serviços de saúde, tecnologia da informação, gestão de projetos, recursos humanos, finanças e marketing. Entre elas, se destacam usos de ferramentas de IA, como o ChatGPT, e plataformas da Microsoft, como Visio e Exchange, além de linguagens de comunicação como Java e XML. Confira.





Setor Habilidades em alta Vendas Expansão de novos mercados, jornada do cliente, levantamento de requisitos de negócios, goldmine, letramento em inteligência artificial, ferramentas de IA generativa, resolução de conflitos, integração de novos clientes e gestão do pipeline de vendas Desenvolvimento de Negócios XML, tomada de decisões baseadas em dados, letramento em inteligência artificial, jornada do cliente, automação de testes, Microsoft Visio, JSON, segurança da informação, GoldMine (CRM) e ChatGPT. Educação XML, orçamento, planejamento e revisão, Tailwind CSS, letramento em IA, JSON, treinamento e desenvolvimento de funcionários, ferramentas de IA generativa, resolução colaborativa de problemas, escuta ativa e estatística. Engenharia Garantia da informação, LangChain, Engenharia de prompt, XML, Large Language Models (LLM), Microsoft Exchange, resolução colaborativa de problemas, princípios de design, otimização de sistemas e Software as a Service (SaaS). Serviços de Saúde Registros médicos eletrônicos (RME), estatística, Suporte Básico de Vida, ativação e organização de serviços de saúde, letramento em IA, engajamento dos funcionários, ressuscitação cardiopulmonar, cuidados ambulatoriais, escuta ativa e resolução colaborativa de problemas. Tecnologia da Informação XML, jornada do cliente, engajamento dos funcionários, Large Language Models (LLM), Data Build Tool (DBT), inteligência artificial, ações preventivas, Microsoft Exchange, Microsoft Intune e casos de teste. Gestão de projetos Microsoft SharePoint, letramento em IA, escuta ativa, liderança estratégica, Windows Server, engajamento dos funcionários, estatística, controle interno, Microsoft Visio e pensamento sistêmico. Recursos Humanos Letramento em IA, conformidade regulatória, estatística, liderança estratégica, treinamento e desenvolvimento, Office 365, gestão administrativa, escuta ativa, eficiência operacional e facilitação. Finanças Letramento em IA, resolução colaborativa de problemas, escuta ativa, liderança estratégica, automação de processos, computação em nuvem, desenvolvimento de equipe, análise de sistemas, segurança da informação e JIRA. Marketin Estatística, jornada do cliente, inteligência artificial e automação, storytelling digital, escuta ativa, Social Media Optimization (SMO), gestão de materiais promocionais, tomada de decisões com base em dados, Software as a Service (SaaS) e gestão de orçamento.

Saiba Mais Economia CVM: Fraudes foram resultado um "alinhamento perverso"

CVM: Fraudes foram resultado um "alinhamento perverso" Economia Master criou modelo inédito de fraude ao inflar ativos de fundos, diz CVM

Master criou modelo inédito de fraude ao inflar ativos de fundos, diz CVM Economia Representação brasileira no Parlasul aprova acordo de livre comércio com UE

Representação brasileira no Parlasul aprova acordo de livre comércio com UE Economia CVM investigava Banco Master antes de 2022; Senado aponta omissão

CVM investigava Banco Master antes de 2022; Senado aponta omissão Economia Arrecadação federal bate recorde em janeiro e soma R$ 325,8 bilhões

Arrecadação federal bate recorde em janeiro e soma R$ 325,8 bilhões Economia BC substitui temporariamente liquidante do Grupo Master