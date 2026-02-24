InícioEconomia
Contas públicas

Arrecadação federal bate recorde em janeiro e soma R$ 325,8 bilhões

Alta real de 3,56% é impulsionada por economia aquecida, aumento do IR sobre capital, JCP e elevação do IOF

Trata-se do maior valor já apurado desde o início da série histórica, em 1995 - (crédito: joão geraldo borges junior pixabay)
Trata-se do maior valor já apurado desde o início da série histórica, em 1995 - (crédito: joão geraldo borges junior pixabay)

A arrecadação federal de impostos e contribuições somou R$ 325,8 bilhões em janeiro, alta real de 3,56% em relação ao mesmo mês do ano passado, informou a Receita Federal nesta terça-feira (24/2). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em valores corrigidos pela inflação, o montante supera os R$ 314,5 bilhões registrados em janeiro de 2025. Segundo o órgão, trata-se do maior valor já apurado desde o início da série histórica, em 1995.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O desempenho foi impulsionado pela atividade econômica aquecida e por mudanças tributárias implementadas nos últimos anos. Um dos principais destaques foi o aumento da arrecadação de Imposto de Renda sobre rendimentos de capital, que avançou R$ 3,6 bilhões — alta de 32,6% na comparação anual. 

O resultado reflete ganhos maiores de contribuintes com aplicações em renda fixa e o impacto da elevação da alíquota sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), que passou de 15% para 17,5% em janeiro.

Também contribuiu para o resultado a alta nas receitas com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A elevação de alíquotas gerou arrecadação adicional de R$ 2,6 bilhões no mês, um crescimento de 49% frente a janeiro do ano anterior.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 24/02/2026 10:48
SIGA
x