BC substitui temporariamente liquidante do Grupo Master

O Banco Central (BC) anunciou a substituição temporária do liquidante responsável pelas instituições do Grupo Master em processo de liquidação extrajudicial. A mudança vale entre os dias 20 de fevereiro e 6 de março.

De acordo com comunicado publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (24/2), o regulador designou Sebastião Marcio Monteiro para assumir a função no lugar da EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. A troca foi motivada por questões de saúde do responsável técnico da empresa originalmente nomeada, Eduardo Felix Bianchini.

O liquidante é o responsável por conduzir a administração e os procedimentos legais das empresas submetidas à liquidação. No caso do Grupo Master, estão sob esse regime o Banco Master S.A., o Banco Master de Investimento S.A., o Banco Letsbank S.A., a Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e a Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

A liquidação do Banco Master foi decretada em 18 de novembro de 2025, após a identificação de indícios de irregularidades, medida que resultou na retirada da instituição do Sistema Financeiro Nacional. Já a Will Financeira, que operava sob Regime Especial de Administração Temporária (RAET) desde a intervenção no Banco Master, teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 21 de janeiro.