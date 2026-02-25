InícioEconomia
Investigação

PF mira "clientes invisíveis" em operação contra lavagem de dinheiro

Mandados foram cumpridos em São Paulo e Barueri; instituição é suspeita de omitir dados ao Coaf e facilitar crimes financeiros

A suspeita é de que parte das movimentações esteja relacionada a organizações criminosas - (crédito: Divulgação/ PF)
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma para aprofundar as investigações sobre uma instituição financeira suspeita de manter “clientes invisíveis” aos órgãos de controle e, com isso, facilitar a lavagem de dinheiro em São Paulo.

Segundo a corporação, a empresa permitia a realização de transações sem a identificação adequada de usuários e deixava de comunicar operações obrigatórias às autoridades responsáveis pela fiscalização. O nome da instituição e o volume de recursos sob suspeita não foram divulgados.

Por determinação da Justiça Federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Barueri, na Região Metropolitana.

As apurações indicam que a instituição mantinha clientes fora dos sistemas formais de monitoramento, dificultando o rastreamento de valores, o cumprimento de bloqueios judiciais e a repressão a atividades ilícitas. A suspeita é de que parte das movimentações esteja relacionada a organizações criminosas.

Os investigadores também identificaram indícios de omissões reiteradas no envio de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), prática que, segundo a PF, teria contribuído para ocultar a origem dos recursos.

Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, omissão de informações e lavagem de dinheiro. A operação é um desdobramento de apurações anteriores, e as diligências seguem para identificar todos os envolvidos e dimensionar o alcance das irregularidades.

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 25/02/2026 10:05 / atualizado em 25/02/2026 10:05
