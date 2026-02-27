Fibra promove evento para orientar sobre edital que destina R$ 100 mi à indústria

Indústria tem espaço para crescer e aumentar a participação na economia do DF, avalia Fibra - (crédito: Fibra)

A Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) recebeu técnicos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para detalharem a empresários da indústria local o edital de subvenção econômica que destinará R$ 100 milhões em recursos para projetos na região Centro-Oeste. Os recursos serão concedidos a empresas de faturamento de até R$ 90 milhões, que tiverem projetos aprovados nas linhas de desenvolvimento de produtos, de processos e de serviços inovadores alinhados às missões da Nova Indústria Brasil — política do governo federal para impulsionar o setor.



Recursos não reembolsáveis

O presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, destaca que há ações importantes para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação na indústria, muitas delas ligadas à Nova Indústria Brasil, como é o caso do edital da Finep. “Nesse chamamento há um volume considerável de recursos, que têm como maior diferencial serem não reembolsáveis, fator muito importante para um setor que precisa inovar para ser mais competitivo”, avalia o dirigente. “A indústria tem espaço para crescer e aumentar a participação na economia do DF com ações que apoiem a modernização do parque industrial instalado e que atraiam novos negócios de base tecnológica, que produzem alto valor agregado”, acrescenta.

Jorge Jamal Bittar, presidente da Fibra (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Fomento ao desenvolvimento do setor

A Nova Indústria Brasil está estruturada em seis missões. Entre elas, estão a transformação digital e as cadeias agroindustriais sustentáveis. As propostas devem ser enviadas até as 18h de 7 de abrill e o resultado será divulgado em 14 de agosto. O Senai-DF e o IEL-DF darão suporte para as indústrias no enquadramento do projeto às regras do edital. Interessados podem acessar o site sistemafibra.org.br e preencher formulário de triagem.

Selo Dourado 2026

Dinam (Diamente Negro da Amazônia) é uma das startups apoiadas pelo Fundo Vale na Amazônia (foto: Washington Alves )

O Fundo Vale conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Dourado 2026 do Cubo Itaú, na categoria Corporate. O reconhecimento celebra a presença da instituição em um dos maiores hubs de inovação da América Latina e sua atuação estratégica no fortalecimento do ecossistema de inovação aberta, com foco em impacto socioambiental positivo. A premiação destaca iniciativas voltadas à bioeconomia, à Amazônia e à construção de conexões entre empresas, startups, investidores e organizações da sociedade civil. Na região, o Fundo Vale, criado há 16 anos, aportou mais de R$ 430 milhões em 146 iniciativas que visam manter a floresta em pé. A Dinam — Diamente Negro da Amazônia é uma das startups apoiadas.

Hamburgueria brasiliense ganha novos mercados

Hamburgueria brasiliense Ricco Burger tem 10 unidades em Brasília e inaugurou uma em São Paulo (foto: Divulgação)

Depois de conquistar Brasília, cidade onde a marca nasceu em 2017 e está em 10 endereços, a Ricco Burger quer levar o seu hambúrguer para fora do DF. Além das novas unidades, inauguradas nos últimos meses no Noroeste, no Mané Mercado Águas Claras e no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, a hamburgueria chegou a São Paulo. Nos planos está a abertura, este ano, de duas operações — no Sudoeste, em Brasília, e mais uma em São Paulo.



Plataforma aumenta segurança para micro e pequenas empresas

Parceria da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e dos Cartórios do Brasil, do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil (IEPTB-BR) irá proporcionar a empresas associadas o envio facilitado de dívidas a protesto e acesso a informações oficiais sobre inadimplência. O objetivo da criação da plataforma AC Protesto é diminuir perdas financeiras e fortalecer a gestão do fluxo de caixa. No país, são dois milhões de empresas vinculadas a 2,3 mil associações comerciais.