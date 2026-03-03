O que a China mais compra do Brasil? Veja os 5 principais produtos

A China se consolidou como o principal parceiro comercial do Brasil, movimentando dezenas de bilhões de dólares todos os anos. Essa relação econômica, fundamental para a balança comercial brasileira, é fortemente baseada na exportação de matérias-primas. Em meio a discussões sobre a crescente influência geopolítica chinesa, entender o que sustenta essa troca é essencial.

A pauta de exportações para o gigante asiático é concentrada em poucos produtos de alto volume, que atendem às demandas de sua indústria e de sua vasta população. O agronegócio e a mineração são os setores que lideram as vendas, tornando o Brasil um fornecedor estratégico para a segurança alimentar e o desenvolvimento industrial da China.

Os 5 produtos que o Brasil mais exporta para a China

1. Soja

Líder absoluta nas exportações, a soja brasileira responde por uma fatia significativa do total vendido ao país asiático. O grão é um insumo vital para a China, sendo utilizado principalmente como ração para alimentar o seu enorme rebanho de suínos e aves, garantindo a produção de carne para o consumo interno.

2. Petróleo bruto

O apetite energético da China faz do petróleo brasileiro um item indispensável. O óleo extraído, em grande parte, da camada do pré-sal, ajuda a suprir a demanda da segunda maior economia do mundo. O Brasil se firmou como um dos fornecedores confiáveis para as refinarias chinesas.

3. Minério de ferro

O minério de ferro é outro pilar da parceria comercial. O produto, extraído principalmente em Minas Gerais e no Pará, é a matéria-prima essencial para a indústria siderúrgica chinesa. Ele alimenta a produção de aço usado na construção civil, na fabricação de automóveis e em grandes projetos de infraestrutura do país.

4. Carne bovina

O aumento da renda e a mudança nos hábitos alimentares da classe média chinesa impulsionaram a demanda por proteína de alta qualidade. O Brasil, como um dos maiores produtores mundiais, tornou-se o principal fornecedor de carne bovina para a China, exportando bilhões de dólares em cortes congelados anualmente.

5. Celulose

A celulose, matéria-prima para a produção de papel, papelão e outros produtos descartáveis, fecha a lista dos cinco principais itens. A demanda é impulsionada pelo crescimento do comércio eletrônico chinês, que exige grande quantidade de material para embalagens, e também pela indústria de papel higiênico e lenços de papel.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.