Brasil cria 112.334 vagas formais em janeiro, mostra Novo Caged

O Brasil registrou saldo positivo de 112.334 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2026, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em São Paulo, nesta terça-feira(3/3). No período, foram contabilizadas 2.208.030 admissões e 2.095.696 desligamentos. Com o resultado, o estoque total de empregos formais no país alcançou 48.577.979 vínculos.

A indústria geral liderou, com 54.991 novos postos, seguida pela construção, com 50.545; serviços, com 40.525, e agropecuária, com 23.073. O comércio foi o único setor com retração, ao registrar perda de 56.800 vagas. No recorte por unidades da federação, 18 dos 27 estados tiveram saldo positivo. Os maiores avanços foram observados em Santa Catarina, com 19.000 postos, Mato Grosso, com 18.731, e Rio Grande do Sul, com 18.421.

Entre os resultados negativos, Rio de Janeiro registrou perda de 13.009 vagas, seguido por Alagoas, com 2.922 postos a menos, e Ceará, com saldo negativo de 1.291.

O saldo foi positivo tanto para homens quanto para mulheres. Foram 94.536 vagas ocupadas por trabalhadores do sexo masculino e 17.798 por mulheres. As faixas etárias com maior geração de empregos foram de 18 a 24 anos, com 69.185 postos, e jovens de até 17 anos, com 42.620.

No recorte por escolaridade, a maior parte das vagas foi preenchida por trabalhadores com ensino médio completo, que concentraram 69.610 postos. Do total de vagas criadas, 65.252 foram vínculos típicos e 47.082 vínculos não típicos, como contratos intermitentes, temporários e de aprendizagem.

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.389,50 em janeiro. O salário médio de desligamento ficou em R$ 2.417,50. No mesmo período, foram registrados 652.660 requerimentos de seguro-desemprego.

*Estagiário sob a supervisão de Aline Gouveia

