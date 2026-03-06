Paulo Câmara volta à presidência do Banco do Nordeste 

26/09/24. CB Debates. Hidrogênio Verde: O Combustível do Futuro. Paulo Câmara, Presidente do Banco do Nordeste (BNB), painelista. - (crédito: )

Paulo Câmara retornará à presidência do Banco do Nordeste (BNB). Ele havia comandado a instituição entre março de 2023 e outubro de 2025 e foi novamente escolhido para a função pelo Conselho de Administração do banco, que referendou a indicação do Ministério da Fazenda.

Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (5/3), Paulo Câmara agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo convite para reassumir o cargo e também reconheceu o trabalho do dirigente que esteve à frente do banco nos últimos meses.

A saída temporária, por quatro meses, ocorreu para cumprimento de uma quarentena prevista na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016). A legislação estabelece regras de governança para empresas públicas e determina que, após o término de determinados mandatos em cargos de administração, o dirigente deve permanecer um período afastado antes de poder ser reconduzido à função. O objetivo é garantir transparência, evitar conflitos de interesse e assegurar a regularidade no processo de recondução aos cargos de direção.

Durante o período de afastamento, o banco foi comandado interinamente por Wanger de Alencar, diretor financeiro e de crédito da instituição.

“Honrado por receber o convite do presidente Lula para voltar à presidência do Banco do Nordeste. Cumprimos a quarentena prevista na legislação e podemos retomar as atividades à frente dessa instituição fundamental para a nossa região e para o país”, escreveu.

Economista, Paulo Câmara governou Pernambuco por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e é servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado (TCE).