Bap afirma que demitiu Filipe Luís por "cenário preocupante" no Flamengo

Em um pronunciamento aos conselheiros do Flamengo na noite desta quinta-feira (06), o presidente do clube, Luis Eduardo Baptista, o Bap, comentou sobre a saída do técnico Filipe Luís. Afinal, a demissão aconteceu na madrugada da última terça-feira (03), após a equipe golear o Madureira por 8 a 0, na semifinal do Campeonato Carioca. Inclusive, menos de 48 horas depois, o Rubro-Negro anunciou a chegada de Leonardo Jardim para ocupar o cargo.

Bap afirmou que tomou a decisão por razões esportivas e com base em fatos que aconteciam dentro do clube. Além disso, o presidente se defendeu contra críticas que surgiram nos últimos dias, das quais considerou que há investigações rasas.

"A decisão foi tomada de cunho esportiva, tomada dentro da estrutura profissional do clube. Baseada 100% em fatos. Guardei para falar para os senhores, a gente vive um mundo onde se acusa, se investiga, se julga em 30 segundos num post de internet", ressaltou.

Decisão difícil

O presidente não escondeu que tomou uma decisão difícil ao demitir o treinador. Inclusive, Bap relatou que aconteceram reuniões que apontaram divergências no processo e que trouxeram preocupações para o futuro da equipe.

"Algumas decisões difíceis, se você tomar a decisão 3 da manhã, ao meio dia, às nove da noite de quinta-feira, antes do almoço, depois do jogo, depois de coletiva (continuarão difíceis), não tem hora boa. É sempre difícil. ‘Ah, mas foi feito rapidamente’. Foi feito rapidamente porque existe análise de processo de causa e efeito. Um dia sim e outro também depois dos jogos. Tem reunião que você fala o que fez duas vezes por semana, o resultado, discute uma série de ações que não vou entrar em detalhes. Quando tem divergências no processo, estruturado, as divergências e explicações estão ali contidas no dia a dia. Quando você comunica uma decisão, por mais difícil que ela seja, não significa dizer que seja desprovida de explicação, houve muita conversa, foram debatidos pontos que de alguma maneira levavam preocupação importante para o presente e futuro vencedor", enfatizou.

Demissão vergonhosa?

Por fim, Bap também comentou sobre as críticas que recebeu pela demissão anunciada após a coletiva do treinador no Maracanã. Todavia, o presidente ressaltou que não sente vergonha de sua decisão. Além disso, valorizou a história de Filipe Luís dentro do Flamengo.

"Falaram em vergonha. Vergonha para mim é roubar, mentir, enganar, julgar sem conhecimento dos fatos. Os ataques que recebi não vão me fazer comentar fatos que expõem profissionais. Mesmo sendo evidente, as mudanças não apagam o que o Filipe Luís fez no clube, a história que construiu como jogador e treinador. Ele está em um lugar merecido na história do clube. Filipe é querido, quando o ídolo deixa o clube é um momento difícil para todo mundo. Compreendo parte da torcida. Porém, mudanças em certos momentos são inevitáveis, quando o Flamengo entra em campo é uma enorme responsabilidade institucional pelo que significamos e representamos aos torcedores e aos amantes do futebol", pontuou.