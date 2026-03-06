Lula diz que Brasil tem 'segurança jurídica' para investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o país possui “segurança jurídica” para receber investimentos de empresas privadas. A alegação foi feita nesta sexta-feira (6/3), em discurso feito na inauguração de um hub internacional da companhia aérea Gol, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

“O que está dando aqui é que o Brasil está oferecendo para as pessoas tudo isso que todo mundo sabe que é preciso”, afirmou o petista, ao citar a segurança jurídica como fator crucial para a entrada de investimentos e, segundo ele, a construção de um bom ambiente de negócios.

“Primeiro, você tem que ter segurança jurídica para poder fazer o seu investimento. Depois, você tem que ter segurança fiscal para poder fazer investimento no país. Depois, você tem que ter segurança econômica, tem que ter segurança social, tem que ter segurança política e tem que ter segurança jurídica, senão as coisas não acontecem”, detalhou o presidente.

O anúncio do hub no aeroporto do Galeão também veio com a iniciativa de implantar a futura oferta do voo direto que ligará o Rio de Janeiro a Nova York, nos Estados Unidos. A previsão, de acordo com a Gol Linhas Aéreas, é que essa rota tenha início a partir de 8 de julho deste ano.

Eleições 2026

Em seu discurso, na instalação do hub da Gol, Lula sinalizou apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD), atual prefeito do Rio de Janeiro, para o governo do estado nas eleições de outubro.

“Gente séria precisa governar o Rio de Janeiro. Isto aqui é um símbolo. Isto aqui já foi capital do Brasil. Isto aqui era motivo de orgulho. De repente, o Rio ficou quase que abandonado”, discursou o presidente, ao lado de Paes, no evento do aeroporto do Galeão.

Eduardo Paes será o aliado de Lula no Rio de Janeiro. O atual prefeito vai deixar o cargo no dia 20 deste mês, antes do prazo de desincompatibilização. O xadrez político no Rio de Janeiro fará com que o PT apoie a futura candidatura de Paes e se abstenha de ocupar cabeça de chapa nas eleições para o Palácio da Guanabara. O cálculo por trás disso se deve ao fato de que um apoio ao atual prefeito da capital trará a Lula palanque para as eleições para o Executivo do estado, considerado um dos principais redutos do bolsonarismo.



