Lula participa de entregas e anúncios para habitação, mobilidade e aviação no RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (6/3) voltada a projetos de infraestrutura habitacional, viária e aeroportuária. As atividades contam com a participação do prefeito Eduardo Paes e integram iniciativas conjuntas entre o Governo Federal e a prefeitura para ampliar investimentos e estimular o desenvolvimento social e econômico da capital fluminense.
A primeira agenda ocorre às 11h30 na Comunidade do Aço, em Santa Cruz, com a entrega de novas unidades habitacionais do programa Morar Carioca do Aço. Nesta etapa, 64 famílias recebem apartamentos, elevando para 400 o número de beneficiados pelo conjunto residencial.
Os imóveis têm cerca de 50 metros quadrados, dois quartos e estrutura adaptada para pessoas com deficiência. Parte das famílias contempladas também é beneficiária do Bolsa Família.
O projeto inclui ainda a requalificação de aproximadamente 195 mil metros quadrados de área pública, com intervenções em mobilidade urbana, saneamento básico e criação de espaços de convivência comunitária.
Inauguração de túnel em Campo Grande
À tarde, às 14h30, Lula participa da inauguração do Túnel Professor Moacyr Sreder Bastos, em Campo Grande. A estrutura é considerada a principal entrega da primeira fase do Anel Viário do bairro, apontado como o maior do país.
A obra conecta a Estrada da Caroba à Estrada da Posse e deve reduzir o tempo médio de deslocamento na região de 15 para cerca de cinco minutos. O investimento total no projeto é de aproximadamente R$ 1 bilhão, financiado por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e recursos municipais.
O túnel possui duas galerias paralelas, com 566 e 513 metros de extensão, cada uma com duas faixas de circulação por sentido. Com a reorganização do trânsito, a expectativa é que a velocidade média nas vias próximas aumente cerca de 20%.
Encerrando a agenda, às 16h30, o presidente acompanha o anúncio da instalação de um hub internacional no Aeroporto Internacional do Galeão. A iniciativa prevê a criação de uma rota direta entre o Rio de Janeiro e Nova York, com destino ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, com três voos semanais a partir de julho de 2026.
O projeto será viabilizado por meio de um incentivo municipal de R$ 6 milhões e busca fortalecer o setor aeroportuário e ampliar a conectividade internacional da cidade.
Segundo dados da prefeitura, o turismo internacional no Rio bateu recorde em 2025, com a chegada de 2,1 milhões de visitantes estrangeiros. No mesmo período, turistas brasileiros e estrangeiros movimentaram R$ 24,5 bilhões na economia local, dominada pelo setor de serviços, responsável por cerca de 84% do PIB municipal.
Estudos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico indicam que a consolidação do Galeão como hub internacional pode gerar impacto significativo na economia regional. A projeção é de aumento de R$ 50,6 bilhões no PIB do estado em dez anos, além da criação de 684 mil empregos. O crescimento também teria reflexos no cenário nacional, com potencial de acrescentar 0,6% ao PIB brasileiro no mesmo período.