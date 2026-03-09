InícioEconomia
Setor industrial

Faturamento da indústria cresce em janeiro, com recuperação tímida

Levantamento da CNI mostra que as empresas estão longe de recuperar resultado negativo de 2025

Apesar do momento negativo, o setor espera que a redução da taxa básica de juros já na reunião deste mês de março do Copom - (crédito: Divulgação/Cacau Show)

A indústria tenta se recuperar de um ano traumático para o setor no começo de 2026. Dados publicados nesta segunda-feira (9/3) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que o faturamento das empresas subiu 2,3% no último mês de janeiro em relação a dezembro. Apesar do resultado positivo em relação ao período imediatamente anterior, o saldo foi 9,7% menor do que o registrado no mesmo mês em 2025.

“Os elementos que levaram ao desaquecimento da indústria de transformação em 2025 permanecem penalizando o setor, que são, sobretudo, os juros elevados, o alto custo do crédito e a desaceleração da demanda, além da forte entrada de bens de consumo importados”, explica Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI, sobre a pesquisa Indicadores Industriais.

O faturamento também não acompanha o aumento da rotina de trabalho. Na comparação entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, as horas trabalhadas na produção aumentaram 0,5%. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o número de horas trabalhadas no setor registrou uma queda de 2,6%.

Também em janeiro, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou praticamente estável, com uma leve variação de 0,2 ponto percentual, passando de 77,4% em dezembro de 2025 para 77,6% em janeiro de 2026.

Apesar do momento negativo, o setor espera que a redução da taxa básica de juros já na reunião deste mês de março do Comitê de Política Monetária (Copom) volte a aquecer a produção e o faturamento das empresas, como destaca a especialista da CNI.

“A CNI espera que o Copom inicie o ciclo de corte dos juros já na próxima reunião. No entanto, o patamar da Selic ainda vai continuar bastante elevado, restringindo a atividade econômica, especialmente da indústria de transformação”, pondera Nocko. A taxa Selic segue no patamar de 15% ao ano desde a reunião de junho de 2025.

