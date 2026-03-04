InícioEconomia
ACORDO

Governo publica salvaguardas à indústria em meio a acordo Mercosul-UE

Publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira (4/3), a regulamentação terá o objetivo de proteger a indústria doméstica após o Mercosul e a União Europeia fecharam acordo que, gradativamente, prevê a isenção de tarifas alfandegárias de exportação e importação

Mercosul-União Europeia - (crédito: Reprodução/Freepik)
Mercosul-União Europeia - (crédito: Reprodução/Freepik)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, nesta quarta-feira (4/3), o decreto de regulamentação de salvaguardas do acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia. O tratado entre os blocos foi aprovado pelo Senado, na noite desta quarta-feira (4/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O objetivo das salvaguardas, de acordo com a publicação em edição extra do Diário Oficial da União, será proteger a indústria doméstica. Essa proteção ocorre pelo fato de trechos do tratado entre os blocos preverem a eliminação gradual de tarifas de importação de produtos da UE. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as medidas de proteção, estão a possibilidade de alterar o cronograma de redução tarifária, além do estabelecimento da quantidade de produtos que podem — ou não — entrar no Brasil sob uma determinada tarifa acordada entre os blocos.

Segundo o decreto, o Departamento de Defesa Comercial (Decom) será o órgão responsável por apurar as medidas de salvaguardas à produção nacional. Já a Câmara de Comércio Exterior ficará com a função da decisão final sobre de que forma o Brasil executará a proteção à indústria nacional. 

“Observados os termos do acordo comercial pertinente, as medidas de salvaguardas bilaterais poderão ser prorrogadas, desde que continuem necessárias para prevenir ou para reparar prejuízo grave”,, diz um trecho do decreto.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 04/03/2026 19:34
SIGA
x