Senacon solicita investigação do Cade sobre alta no preço de combustíveis

A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou nesta terça-feira( 10/3) um ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica solicitando a análise de aumentos recentes nos preços de combustíveis registrados em quatro estados e no Distrito Federal.

A iniciativa foi tomada após declarações públicas de entidades que representam postos de combustíveis. Segundo essas organizações, distribuidoras teriam elevado os valores de venda sob a justificativa de alta no preço internacional do petróleo em meio ao conflito iniciado em 28 de fevereiro no Oriente Médio.

As manifestações partiram de entidades como o Sindicombustíveis-DF, o Sindicombustíveis Bahia, o Sindipostos-RN, o Minaspetro e o Sulpetro-RS.

De acordo com a secretaria, até agora a Petrobras não anunciou reajustes nos preços praticados em suas refinarias.

O órgão também solicitou a avaliação sobre eventual tentativa de indução a comportamentos comerciais semelhantes entre empresas concorrentes, o que poderia caracterizar conduta coordenada. A secretaria informou que a solicitação faz parte do monitoramento contínuo realizado pelos órgãos responsáveis pelo setor, com o objetivo de garantir transparência nas práticas comerciais e proteção aos consumidores.



