Senacon solicita investigação do Cade sobre alta no preço de combustíveis

Pedido ocorre após sindicatos informarem reajustes de distribuidoras com base na alta do petróleo ligada ao conflito no Oriente Médio

De acordo com a Secretaria do Consumidor, a Petrobras ainda não anunciou reajustes nos preços praticados em suas refinarias - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou nesta terça-feira( 10/3) um ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica solicitando a análise de aumentos recentes nos preços de combustíveis registrados em quatro estados e no Distrito Federal.

A iniciativa foi tomada após declarações públicas de entidades que representam postos de combustíveis. Segundo essas organizações, distribuidoras teriam elevado os valores de venda sob a justificativa de alta no preço internacional do petróleo em meio ao conflito iniciado em 28 de fevereiro no Oriente Médio.

As manifestações partiram de entidades como o Sindicombustíveis-DF, o Sindicombustíveis Bahia, o Sindipostos-RN, o Minaspetro e o Sulpetro-RS.

De acordo com a secretaria, até agora a Petrobras não anunciou reajustes nos preços praticados em suas refinarias.

O órgão também solicitou a avaliação sobre eventual tentativa de indução a comportamentos comerciais semelhantes entre empresas concorrentes, o que poderia caracterizar conduta coordenada. A secretaria informou que a solicitação faz parte do monitoramento contínuo realizado pelos órgãos responsáveis pelo setor, com o objetivo de garantir transparência nas práticas comerciais e proteção aos consumidores.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 10/03/2026 16:24 / atualizado em 10/03/2026 16:28
