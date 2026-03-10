PGFN recupera R$ 68 bilhões em dívidas em 2025

A PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) recuperou R$ 68 bilhões em créditos da dívida ativa da União e do FGTS em 2025. Segundo o balanço divulgado, nesta terça-feira (10/3), pela procuradora-geral Anelize Almeida, o órgão também evitou perdas de R$ 462,2 bilhões em disputas tributárias e judiciais.

“Registramos, mais uma vez, um recorde na recuperação do crédito inscrito em dívida ativa”, comentou Anelize, ao detalhar o relatório PGFN em números 2026 — com dados de 2025.

Os dados mostram que do total recuperado, R$ 66,1 bilhões vieram da dívida ativa da União e R$ 1,9 bilhão refere-se ao FGTS. Em relação ao contencioso, R$ 164,2 bilhões referem-se a contenciosos administrativos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e R$ 298 bilhões, ao contencioso judicial tributário.

Entre os números destacados pela procuradora-geral também está o combate à fraude fiscal. Segundo o relatório, houve 589 operações, que somaram R$ 52 bilhões em dívidas recuperadas. Entre as operações do ano passado, Anelize citou Poço de Lobato, Carbono Oculto, Modulus Fictum, Bóreas e Vênus.

A procuradora-geral também destacou a parceria entre a PGFN e o Ministério da Saúde por meio do programa Agora tem Especialistas, pelo qual foi possível recuperar R$ 479 milhões em dívidas tributárias de hospitais, na troca por serviços prestados a pacientes do SUS.

“Dessa forma, demonstramos que o que a gente faz não é recuperar dívida, é política pública”, comentou, ao citar que a parceria permitiu a inscrição de mais de 850 hospitais da rede privada no programa.