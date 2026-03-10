Lojas físicas no exterior agora podem receber pagamentos via Pix

Expectativa do Banco do Brasil é que funcionalidade seja aplicada em outros países das Américas, Europa e Ásia - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

O Banco do Brasil anunciou, nesta terça-feira (10/3), que brasileiros usuários do Pix já podem efetuar pagamento em lojas físicas fora do Brasil. A novidade, fruto de parceria com o Banco Patagônia, está disponível, a princípio, em estabelecimentos credenciados na Argentina.

Com o Pix Internacional, o pagamento é feito por meio de um QR Code exibido na maquininha de cartão ou em outro dispositivo. Assim como uma transação normal no Brasil, o usuário deve acessar o aplicativo de uma instituição financeira brasileira para ler o QR Code, confirmar os dados e concluir o pagamento.

A partir da transação, o Banco do Brasil realiza uma operação de câmbio para a moeda local e o pagamento é feito em reais. O extrato mostrará a transação como um Pix comum. Qualquer usuário do Pix brasileiro, mesmo que não seja cliente do Banco do Brasil, está apto a utilizar a solução.

Segundo o Banco do Brasil, o objetivo é “simplificar a jornada financeira, integrar serviços de forma inteligente e criar interações cada vez mais intuitivas e relevantes”. Além do Banco Patagonia, a solução de cobranças Wapa e a empresa argentina Coelsa também participam da parceria.

“Começamos pela Argentina, ampliando oportunidades para o comércio local e oferecendo aos brasileiros uma experiência de pagamento ágil e confiável, mas nossa visão é global: queremos que o cliente BB se sinta em casa, onde quer que esteja”, afirma o conselheiro de administração do Banco Patagonia e vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco do Banco do Brasil, Felipe Prince.

A expectativa é que o Pix internacional seja expandido a outros países das Américas, Europa e Ásia, focando regiões que recebem grande número de turistas brasileiros.