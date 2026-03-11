InícioEconomia
ENERGIA

Governo Lula assina acordo para triplicar energia nuclear até 2050

Fechado na II Cúpula sobre Energia Nuclear, na França, o acordo encara a energia nuclear como fonte limpa e segura

"Medida é compromisso com o desenvolvimento responsável da energia nuclear", diz governo Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um acordo para triplicar a produção de energia nuclear até o ano de 2050. A iniciativa, endossada pelo Brasil, na terça-feira (10/3), na II Cúpula sobre Energia Nuclear, na França, visa potencializar o uso da energia nuclear por indústrias, instituições financeiras e por governos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao todo a declaração conta com apoio de 38 nações. Além do Brasil, o tratado para triplicar energia nuclear foi assinado por China, Bélgica e Itália. Conta, ainda, com endossos de países como o Reino Unido, Suécia, Jamaica, Japão e Nigéria, além do apoio de 140 empresas do setor nuclear e de 16 instituições financeiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Energia nuclear sustentável

Em nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro classificou o fomento para triplicar energia nuclear até 2050 como “compromisso com o desenvolvimento responsável da energia nuclear, em conformidade com elevados padrões de segurança, proteção e não proliferação”.

A energia nuclear no Brasil, no entanto, é baixa e representa 2% da produção energética de todo o país. Atualmente, o Brasil tem as usinas Angra 1 e Angra 2 em funcionamento. Ambas ficam localizadas na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/03/2026 15:41
SIGA
x