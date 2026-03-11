Silveira nega intervenção na Petrobras para conter alta do petróleo

A declaração do ministro, que respondeu a suposições de que o governo brasileiro reduziria "na marra" o valor dos combustíveis como uma maneira de controlar a inflação, tem como cenário o aumento no petróleo por causa dos conflitos entre Estados Unidos e Israel contra o Irã - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva intervenha na Petrobras para reduzir o preço da gasolina em meio a uma esperada subida no valor do combustível em decorrência do aumento do preço do petróleo no mercado internacional.

“Não vamos ser irresponsáveis de fazer nenhuma intervenção em uma empresa (a Petrobras) de capital aberto, listada na bolsa Nova York e que tem sua governança própria”, disse Silveira, ao ser questionado por deputados federais, que participaram, nesta quarta-feira (11/3), da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

A declaração do ministro, que respondeu a suposições de que o governo brasileiro reduziria “na marra” o valor dos combustíveis como uma maneira de controlar a inflação, tem como cenário o aumento no petróleo por causa dos conflitos entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Às 18h desta quarta, o valor do petróleo do tipo Brent subia 2,65%, cotando US$ 94,42.

Críticas à Enel

Durante a audiência na Câmara, Silveira também criticou a atuação da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo. Segundo ele, a empresa enfrenta dificuldades para responder com eficiência aos impactos de tempestades e ventos fortes, em razão de uma estrutura de gestão centralizada na Itália.

“O que vemos é uma morosidade na resposta aos eventos climáticos severos. Isso ocorre porque a gestão é muito centralizada, diferente das outras distribuidoras que tem uma resposta muito mais rápida aqui no Brasil”, apontou.