Câmara homenageia Marielle Franco oito anos após assassinato

A Câmara dos Deputados realizou, nesta quarta-feira (11/3), sessão solene em homenagem à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes, mortos em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro.

A cerimônia foi conduzida pelo deputado Tarcísio Motta (PSol-RJ), que recordou que a atuação de Marielle contrariava interesses ligados às milícias e destacou a mobilização social após o crime. “Queriam tirar a pedra do caminho, mas queriam também impedir a semente de germinar”, disse.

Uma das autoras do pedido da sessão, a deputada Talíria Petrone (PSol-RJ) afirmou que a homenagem ocorre em um momento simbólico, após o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar os mandantes do crime. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã da vereadora, também participou do ato e defendeu o fortalecimento de políticas de proteção às mulheres.

Durante a cerimônia, a rapper Ganet, nome artístico de Tainá Nogueira, apresentou uma música em homenagem à vereadora. Natural da Cidade Estrutural, ela destacou a influência de Marielle em sua trajetória.

“Para mim, cantar aqui hoje é de uma importância muito grande, porque eu comecei a cantar rap quando a Marielle tinha acabado de iniciar o mandato dela. Então, ela sempre foi esse lugar de muita referência do poder político, das mulheres negras, das mulheres no geral”, afirmou.