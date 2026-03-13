Petrobras anuncia reajuste no preço do diesel em meio à escalada do petróleo

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (13/3), que haverá um novo reajuste no preço do diesel vendido para as distribuidoras a partir de amanhã (14). A medida foi tomada em meio à escalada no preço do barril de petróleo no mercado internacional em virtude da guerra no Oriente Médio. No fechamento do dia anterior, o Brent – utilizado como referência para a maioria dos países – atingiu pela primeira vez os US$ 100 desde agosto de 2022.

De acordo com a companhia, o reajuste será de R$ 0,38 por litro na comercialização do diesel A. Na bomba, esse combustível é vendido com uma mistura obrigatória de 15% de biodiesel, o que na prática deve gerar um aumento de R$ 0,32 para o consumidor final já neste fim de semana. Com a mudança, o preço médio do diesel A vendido pela empresa passa a ser de R$ 3,65 por litro.



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A decisão também ocorre um dia após o governo federal anunciar a retirada do PIS/Cofins sobre o preço do diesel vendido pelas refinarias. Como o tributo tinha impacto de R$ 0,32 no preço por litro e, além disso, haverá uma subvenção para as distribuidoras no mesmo valor de R$ 0,32 – o que gera um desconto de R$ 0,64 –, o valor do diesel, na prática, deve ficar menor já na próxima semana, como destaca a própria Petrobras.

Em nota, a companhia também informa que aprovou no Conselho de Administração o programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel definido pela medida provisória assinada ontem (12) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. “Diante do caráter facultativo do programa e do potencial benefício adicional, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia”, destaca.



A medida gera, em contrapartida, um aumento na fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que contará com mais informações para apurar possíveis fraudes e preços abusivos no mercado. No fim da tarde de quinta-feira, o governo se reuniu com membros das principais distribuidoras do país, entre elas a que opera para a Petrobras, e reforçou a necessidade de repassar a isenção do PIS/Cofins e a subvenção para o preço final ao consumidor.

A Petrobras ainda lembra que o último ajuste de preços para as distribuidoras havia sido uma redução que ocorreu no dia 6 de maio de 2025, há mais de 10 meses, e que o último aumento ocorreu em 1º de fevereiro do mesmo ano. Desde o início do atual governo, o preço do diesel vendido pela companhia registra uma redução acumulada de R$ 0,84 por litro, o que equivale a uma queda de 29,6% nesse período.

