Imposto de Renda 2026: 7 deduções que você pode ter esquecido

Quem não atingir esses limites continuará pagando apenas o Imposto de Renda.

A declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-calendário de 2025, exige atenção aos detalhes, principalmente quando se trata das despesas que podem ser deduzidas. Muitos contribuintes, por desconhecimento ou esquecimento, deixam de informar gastos que poderiam aumentar a restituição ou diminuir o imposto a pagar. Conhecer essas possibilidades é fundamental para preencher o documento corretamente e aproveitar todos os benefícios legais.

Além das deduções mais conhecidas, como as com dependentes, existem outras categorias de despesas que frequentemente passam despercebidas. Desde doações até custos específicos de profissionais autônomos, cada lançamento pode fazer a diferença no resultado final do seu acerto de contas com a Receita Federal. O processo é mais simples do que parece e pode ser feito diretamente no programa oficial.

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7 deduções que muitos esquecem no Imposto de Renda

Confira uma lista de gastos que podem ser abatidos na sua declaração e que costumam ser ignorados por muitos contribuintes.

1. Despesas com educação



Não são apenas as mensalidades escolares que contam. Gastos com ensino técnico, tecnológico, graduação e pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização), tanto do titular quanto dos dependentes, são dedutíveis. Existe um limite anual de dedução por pessoa, que precisa ser consultado na legislação vigente para o ano-calendário de 2025, pois o valor é atualizado anualmente pela Receita Federal. Cursos de idiomas ou preparatórios não entram na lista.

2. Gastos com saúde sem limite



Qualquer despesa médica pode ser deduzida integralmente, desde que comprovada. Isso inclui não apenas consultas e planos de saúde, mas também exames, internações, fisioterapia, tratamentos odontológicos (procedimentos puramente estéticos, como clareamento dental, não são dedutíveis), psicólogos e a compra de aparelhos ortopédicos e próteses, desde que com receita médica.

3. Previdência privada (PGBL)



As contribuições feitas a um plano de previdência do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) podem ser abatidas até o limite de 12% da sua renda bruta anual tributável. Esta dedução é válida apenas para quem opta pelo modelo completo da declaração. É uma forma de planejar o futuro e, ao mesmo tempo, reduzir o imposto devido no presente. Planos VGBL não são dedutíveis.

4. Pensão alimentícia judicial



O valor pago como pensão alimentícia é 100% dedutível para quem paga, mas apenas se a obrigação tiver sido definida em uma decisão judicial ou acordo extrajudicial homologado. Acordos informais, feitos "de boca", não podem ser usados para abater o imposto.

5. Doações incentivadas



Doações feitas durante o ano-calendário a fundos de amparo social, como os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Fundos do Idoso, podem ser deduzidas. O limite global para essas doações é de 6% do imposto devido, mas é importante verificar os limites específicos para cada tipo de incentivo dentro desse teto.

6. Despesas de profissionais autônomos



Profissionais que atuam sem vínculo empregatício, como médicos, advogados e dentistas, podem deduzir as despesas essenciais para a realização do seu trabalho. Isso inclui aluguel de escritório, água, luz, telefone e materiais de consumo. Os gastos devem ser registrados no Livro Caixa, uma ferramenta de controle que deve ser mantida para comprovação em caso de fiscalização.

7. Aluguel pago por sublocação



Uma dedução pouco conhecida se aplica a quem subloca um imóvel. O valor do aluguel que essa pessoa paga ao proprietário original pode ser abatido da receita que ela recebe do inquilino da sublocação, diminuindo a base de cálculo do imposto sobre esse rendimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.