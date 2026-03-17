Alckmin projeta acordo Mercosul/UE com vigência provisória para maio

Alckmin anunciou a criação do Portal Único de Comércio Exterior, com o objetivo de auxiliar micro e pequenos empresários a acessar o mercado consumidor europeu - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) projetou que o acordo de livre-comércio entre países do Mercosul e da União Europeia (UE) terá sua vigência provisória a partir de maio.

“Temos a expectativa de que em maio ocorra a vigência provisória do acordo, abrindo oportunidades de investimento, emprego e redução de custos, melhoria de competitividade e muitas oportunidades”, afirmou Alckmin, nesta terça-feira (17/3), durante anúncio de parcerias do governo brasileiro com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

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Aprovado pelo Congresso brasileiro, o acordo entre Mercosul e União Europeia será ratificado pelo Executivo ainda hoje por meio de “um decreto”, anunciou o vice-presidente. À ocasião das parcerias com o BID, Alckmin anunciou a criação do Portal Único de Comércio Exterior com o objetivo de auxiliar micro e pequenos empresários a acessar o mercado consumidor europeu.

“Claro que um exportador (brasileiro) de mel que está hoje em qualquer lugar do Brasil, na hora em que ele vai exportar para um país ou para Europa, por exemplo, que são 500 milhões de consumidores, tem regras que ele terá que cumprir e essas regras estarão claras nesse portal para que facilitar a vida dele", disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn.

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Também presente no evento, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), pontuou que o uso do portal Único de Comércio Exterior tem potencial de fazer com que micro e pequenos empresários brasileiros ampliem consideravelmente suas exportações. “Triplicar ou quadruplicar os negócios em um ou dois anos é possível a partir desse portal. É uma janela que facilita essa relação”, ressaltou o ministro.