Governo Lula indica aporte nos Correios somente a partir de 2027

Governo está confiante de que reforço de capital vai possibilitar aos Correios sair da situação financeira que estavam no ano passado, diz Dweck - (crédito: Portal Gov MCom)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou nesta terça-feira (17/3) que um eventual aporte da União nos Correios não deve ocorrer em 2026 e segue em análise para 2027.

Segundo a titular da pasta, a possibilidade de reforço de capital já estava prevista em contrato firmado com instituições financeiras. De acordo com Dweck, o cronograma permite que o aporte ocorra até o ano que vem. “O aporte esse ano não deve acontecer, pode acontecer até 27”, pontuou.

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Enquanto isso, alternativas de financiamento seguem em discussão. “Eles estão vendo eventualmente algum complemento de empréstimo”, declarou a ministra. Ela destacou ainda que o plano de reestruturação da empresa está em execução e vem sendo acompanhado pelo governo. “O plano está sendo seguido. A gente acompanha obrigatoriamente mensalmente e com frequência maior”, disse.

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Esther afirmou que o processo de recuperação financeira é gradual e que o governo está confiante de que isso vai permitir aos Correios sair da situação financeira que estavam no ano passado.

Sobre a possibilidade de novos empréstimos, Dweck indicou que negociações estão em andamento com instituições financeiras. Segundo ela, essas operações fazem parte da estratégia para aliviar a situação da empresa no curto prazo.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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