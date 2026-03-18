Perdeu o prazo para o sorteio do Nota Legal? Saiba como usar seus créditos

O prazo para regularizar o cadastro e participar dos sorteios do programa Nota Legal, do Distrito Federal, pode ter terminado, mas quem não cumpriu essa etapa não precisa se preocupar. A boa notícia é que seus créditos acumulados não foram perdidos. O saldo continua disponível para a finalidade principal do programa: ser usado para abater o valor de impostos como o IPVA e o IPTU ou, quando disponível, ser resgatado em dinheiro.

É importante entender que a participação nos sorteios é um benefício adicional. A utilização dos créditos para abater tributos ou para resgate acontece em um período específico, divulgado anualmente pela Secretaria de Fazenda do DF. Por isso, é fundamental acompanhar as datas no site oficial para não perder a oportunidade.

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Como usar seus créditos

O processo é simples e totalmente online. Quando o período para utilização dos créditos estiver aberto, basta seguir os passos no portal do programa. Fique atento ao calendário oficial para não perder o prazo.

Acesse o site oficial do programa Nota Legal.

Faça o login com seu CPF e senha cadastrados.

Na área do contribuinte, procure pela opção "Utilizar Créditos".

Escolha entre abater o saldo do IPTU, do IPVA ou, se a opção estiver disponível, solicitar o depósito em conta.

Selecione o imóvel ou o veículo que receberá o desconto e confirme a operação.

Consulte seu saldo e a validade dos créditos

Os créditos do Nota Legal possuem um prazo de validade estabelecido pelo programa, contado a partir do lançamento no sistema. Para evitar que o saldo expire antes do uso, é uma boa prática consultar seu extrato regularmente. Assim, você fica ciente do valor disponível e do vencimento dos créditos.

Para verificar o saldo, basta acessar o portal do programa com seu CPF e senha. Na página principal, o valor acumulado já aparece em destaque. Lá também é possível ver um extrato detalhado, que mostra a origem de cada crédito e sua data de validade, ajudando no seu planejamento financeiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.