InícioEconomia
ABASTECIMENTO

Supermercados descartam risco de desabastecimento com crise de combustíveis

Governo federal tem anunciado medidas para tentar contornar uma elevação ainda maior nos preços dos combustíveis, sobretudo do diesel

Segundo o executivo, os supermercados também já estão abastecidos com produtos típicos de Páscoa, como os tradicionais ovos de chocolate - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
Segundo o executivo, os supermercados também já estão abastecidos com produtos típicos de Páscoa, como os tradicionais ovos de chocolate - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Com os preços dos combustíveis em alta e o receio de paralisações nas estradas do país, o varejo alimentar monitora os efeitos de um possível desabastecimento em diversos estabelecimentos. Sobre o cenário atual, no entanto, o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, descartou qualquer risco nesse sentido até o momento.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Quando nós olhamos para os supermercados, nós temos uma situação bastante estável e tranquila, porque toda programação de compras, que ocorre naturalmente, tudo isso vem recebendo um abastecimento normal. Até o momento, não identificamos absolutamente, não tem nenhum risco de desabastecimento”, afirmou Milan, em coletiva de divulgação da pesquisa Consumo nos Lares, nesta quinta-feira (19/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o executivo, os supermercados também já estão abastecidos com produtos típicos de Páscoa, como os tradicionais ovos de chocolate. Apesar de demonstrar confiança em relação ao cenário atual, ele lembra que é necessário ficar atento a “todo e qualquer movimento” em relação aos preços.

“Não há até agora nenhuma informação clara que isso deve ocorrer. A gente sabe que outros elos da cadeia, como o agro, que talvez seja a parte mais afetada inicialmente, também está atuando junto a toda a sua cadeia como um todo e não vejo, neste momento, qualquer problema relacionado com desabastecimento”, acrescentou o vice-presidente da Abras.

Desde a última semana, o governo federal anuncia medidas para tentar contornar uma elevação ainda maior nos preços dos combustíveis, sobretudo do diesel, que é vendido a quase R$ 8 em alguns postos do país. Uma delas é a isenção do PIS/Cofins sobre esse produto até o final do ano, junto com uma subvenção para as distribuidoras, de R$ 0,32 por litro comercializado.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 19/03/2026 13:00
SIGA
x