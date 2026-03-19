Supermercados descartam risco de desabastecimento com crise de combustíveis

Segundo o executivo, os supermercados também já estão abastecidos com produtos típicos de Páscoa, como os tradicionais ovos de chocolate - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Com os preços dos combustíveis em alta e o receio de paralisações nas estradas do país, o varejo alimentar monitora os efeitos de um possível desabastecimento em diversos estabelecimentos. Sobre o cenário atual, no entanto, o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, descartou qualquer risco nesse sentido até o momento.

“Quando nós olhamos para os supermercados, nós temos uma situação bastante estável e tranquila, porque toda programação de compras, que ocorre naturalmente, tudo isso vem recebendo um abastecimento normal. Até o momento, não identificamos absolutamente, não tem nenhum risco de desabastecimento”, afirmou Milan, em coletiva de divulgação da pesquisa Consumo nos Lares, nesta quinta-feira (19/3).

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Segundo o executivo, os supermercados também já estão abastecidos com produtos típicos de Páscoa, como os tradicionais ovos de chocolate. Apesar de demonstrar confiança em relação ao cenário atual, ele lembra que é necessário ficar atento a “todo e qualquer movimento” em relação aos preços.

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“Não há até agora nenhuma informação clara que isso deve ocorrer. A gente sabe que outros elos da cadeia, como o agro, que talvez seja a parte mais afetada inicialmente, também está atuando junto a toda a sua cadeia como um todo e não vejo, neste momento, qualquer problema relacionado com desabastecimento”, acrescentou o vice-presidente da Abras.

Desde a última semana, o governo federal anuncia medidas para tentar contornar uma elevação ainda maior nos preços dos combustíveis, sobretudo do diesel, que é vendido a quase R$ 8 em alguns postos do país. Uma delas é a isenção do PIS/Cofins sobre esse produto até o final do ano, junto com uma subvenção para as distribuidoras, de R$ 0,32 por litro comercializado.