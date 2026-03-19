Petróleo tem mais um dia de valorização no mercado internacional

Para especialistas, a queda no preço do produtor se deve ao fato de o mercado acreditar que o Irã não vai bloquear o Estreito de Ormuz - (crédito: AFP)

O barril de petróleo voltou a se valorizar nesta quinta-feira (19/3), em meio a novos episódios do conflito no Oriente Médio. No dia seguinte aos ataques ao maior campo de gás do Irã em ação conjunta de Israel e Estados Unidos, os preços da commodity dispararam no cenário internacional durante a madrugada e chegaram a ficar próximos a US$ 120.

Ao longo do dia, no entanto, o valor registrou um declínio substancial, que não impediu de fazer com que o barril do tipo Brent fechasse em alta de 1,18%, cotado a US$ 108,65. Já o West Texas Intermediate (WTI), usado como referência para os Estados Unidos, apresentou uma leve queda de 0,19%, sendo vendido por US$ 96,14.



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O campo de Pars, atacado na noite desta quarta-feira (18/3), é compartilhado entre Irã e Catar. Apesar de a mídia israelense ter informado que a empreitada contou com o apoio direto de Washington, o presidente Donald Trump negou que os EUA esse episódio.

“Os Estados Unidos não sabiam de nada sobre esse ataque específico, e o Catar não esteve envolvido de nenhuma forma, nem tinha qualquer conhecimento de que isso iria acontecer”, escreveu Trump, na sua rede social, a Truth Social, momentos após o ataque ser divulgado pela imprensa.

Além disso, o republicano afirmou que Israel não irá promover mais ataques ao local, a menos que o Irã não ataque “um país muito inocente”, como destacou Trump. “Nessa hipótese, os Estados Unidos da América, com ou sem a ajuda ou consentimento de Israel, destruirão completamente todo o Campo de Gás South Pars com um nível de força e poder que o Irã nunca viu ou presenciou antes”, ameaçou o presidente.



A instalação que foi alvo dos mísseis de Israel fornece cerca de 70% do gás natural nacional do Irã. Os ataques também provocaram reações negativas de outros países da região, como Emirados Árabes Unidos, de Omã e da Arábia Saudita, que temem o impacto no comércio global da commodity ante uma retaliação iraniana.

No mercado internacional, o gás natural também ficou mais caro nesta quinta-feira. Na principal referência global, a Henry Hub, o preço da commodity atingiu US$ 3,12 por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBtu), o que representa um avanço diário de 2,06%.

Ainda nesta quinta, o presidente dos EUA também minimizou a alta no valor do petróleo. “E eu disse, sabe, se eu fizer isso, os preços do petróleo vão subir, a economia vai cair um pouco. Achei que seria pior, muito pior”, disse Trump, ao lado da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, com quem se reuniu durante a tarde. “Na verdade, achei que havia uma chance de ser muito pior. Não está ruim, e vai acabar logo”, acrescentou o presidente.

