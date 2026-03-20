Preço do diesel sobe mais de 20% em março, mostra levantamento

Na mesma semana, o preço da gasolina registrou uma alta de 2,34%, com um avanço de R$ 6,63 para R$ 6,79 por litro, ao mesmo tempo que o etanol ficou 0,86% mais caro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em meio ao conflito no Oriente Médio, que provoca uma crise internacional no abastecimento de petróleo, o preço do diesel no Brasil segue em ritmo de escalada em todo o país. Desde o final de fevereiro, o valor médio praticado nos postos de combustível acumula um aumento de mais de 20%, no caso do tipo S-10. Em relação ao diesel comum, o avanço nesse mesmo período é de 17,8%, segundo levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).



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Entre a segunda e a terceira semana de março, o diesel comum subiu 6,41%, passando de R$ 6,90 para R$ 7,34 por litro, enquanto o diesel S-10 avançou 6,44%, de R$ 7,02 para R$ 7,48. Os dados já contemplam o novo reajuste do preço do combustível vendido pela Petrobras, de R$ 0,38 por litro, que entrou em vigor no último dia 14 de março.

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Para o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes, o aumento nesse período já era esperado, sobretudo após o efeito do reajuste nas refinarias ser incorporado no preço final. “O que os dados mostram é que o diesel segue em trajetória de alta e ganha força neste início de segunda quinzena, refletindo um cenário ainda pressionado tanto no mercado internacional quanto no doméstico”, destaca.



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Na mesma semana, o preço da gasolina registrou uma alta de 2,34%, com um avanço de R$ 6,63 para R$ 6,79 por litro, ao mesmo tempo que o etanol ficou 0,86% mais caro, passando de R$ 4,89 para R$ 4,93 por litro. O levantamento foi realizado com base em dados de mais de 21 mil postos de todas as regiões do país.