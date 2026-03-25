Lula assina MP com R$ 15 bi para exportadoras afetadas pela guerra

MP estabelece que o montante seja adicionado à linha de crédito do programa Brasil Soberano - (crédito: Divulgação/Mdic)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta quarta-feira (25/3) uma medida provisória (MP) que destina R$ 15 bilhões a micro, pequenas e médias empresas exportadoras que tenham sido afetadas pela guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje, a MP assinada pelo presidente da República, além do vice, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Dario Durigan, estabelece que o montante seja adicionado à linha de crédito do programa Brasil Soberano.

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Essa iniciativa foi lançada no ano passado com o objetivo de ofertar linhas de crédito a pequenas empresas cujas exportações haviam sido prejudicadas com o então tarifaço de 50% anunciado à época pelo presidente Trump.

As linhas de financiamento do Brasil Soberano serão fornecidas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou a instituições financeiras habilitadas pelo banco.

As condições, encargos financeiros, prazos e demais normas regulamentadoras das linhas de financiamento serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ainda irão definir os critérios de elegibilidade.