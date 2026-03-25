Dólar cai e Ibovespa sobe com expectativa de acordo entre EUA e Irã

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (25/3), influenciado pela expectativa de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio. A moeda norte-americana à vista recuou 0,65%, cotada a R$ 5,22.
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No mercado de ações, o Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,48%, aos 185.216,56 pontos, após atingir máxima de 186.401,24 e mínima de 182.524,09. O índice chegou a superar os 186 mil pontos no melhor momento do pregão.
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O valor do barril de petróleo seguiu sendo negociado abaixo dos US$ 100. O contrato do petróleo WTI para maio, negociado na New York Mercantile Exchange recuou 2,19% e fechou a US$ 90,32 por barril. Já o tipo Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange, caiu 2,96%, para US$ 97,26 por barril.
De acordo com uma autoridade ouvida pela emissora estatal iraniana Press TV, o Irã avaliou uma proposta apresentada pelos Estados Unidos, mas considerou as condições “excessivas”. Segundo a fonte, Teerã só encerrará o conflito quando suas exigências forem atendidas.
Na véspera, o presidente Donald Trump afirmou que houve progresso nas negociações. Segundo ele, as conversas incluem concessões por parte do governo iraniano.
*Estagiário sob a supervisão de Paulo Leite
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