AtlasIntel: 57% afirmam que situação econômica do Brasil é ruim

Pesquisa AtlasIntel em conjunto com Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (26/3) mostra que 57% avaliam a situação econômica do Brasil neste momento como ruim, 33%, como boa, e 10%, normal. Em relação às expectativas econômicas, 51% afirmam que vai piorar, 35%, que vai melhorar, e 15%, ficará igual.

Neste momento, as avaliações boa e ruim da situação do emprego tem o mesmo índice, de 38%, enquanto 24% dizem estar normal. Já a situação da família é vista como boa por 39%, ruim por 35% e normal por 26%.

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Em relação às expectativas, 37% consideram que a situação da família vai melhorar ante 33% que vai piorar e 30% que ficará igual. Quanto ao emprego, 41% esperam piora, 34% melhora e 24% que ficará igual.

A percepção de inflação atual oscilou de 5,3 em fevereiro para 5,5 pontos porcentuais. Já a expectativa de inflação variou de 4,8% em fevereiro para 5,5% em março. "O cenário de bloqueio no Estreito de Ormuz e o potencial impacto inflacionário no preço dos combustíveis e alimentos contribui para gerar incertezas no médio e longo prazo", diz o estudo.

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O levantamento entrevistou uma amostra de 5.028 respondentes entre o público alvo da população adulta brasileira. A metodologia foi recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O período de coleta foi de 18 a 23 de março.